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بشار الأسد يسقط القروض المصرفية عن شهداء ومصابى العمليات الحربية

السبت، 01 سبتمبر 2018 12:40 م
بشار الأسد يسقط القروض المصرفية عن شهداء ومصابى العمليات الحربية بشار الأسد
كتب محمد تهامى زكى
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أصدر الرئيس السورى بشار الأسد، مرسوما بإعفاء الشهداء والمصابين نتيجة الحرب أو العمليات الحربية، من أعباء قروض المصارف العامة بإسقاط مليون ليرة سورية من إجمالى ما يترتب عليهم من قروض.

وجاء فى بيان الرئاسة السورية، "الرئيس الأسد يصدر مرسوما يعفى الشهداء والمصابين نتيجة الحرب أو العمليات الحربية أو على أيدي عناصر إرهابية أو معادية بعجز كلى بنسبة 80% فما فوق من العسكريين الحاصلين على قروض ذوى الدخل المحدود لدى المصارف العامة، من تسديد ما لا يزيد عن مليون ل.س من كتلة الديون المترتبة بذمتهم".

 

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