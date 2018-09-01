انطلاق مبادرة "حياتنا" لتأهيل وتدريب 600 شاب وفتاة بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

بدأت مؤسسة أنفعهم للرعاية والتنمية وجمعية المصري للتنمية والتدريب بمحافظة الأقصر، أعمالها فى مبادرة "حياتنا" لتأهيل الشباب لسوق العمل بمحافظة الأقصر.

ومن جانبه قال أحمد عبد الحميد منسق عام المبادرة، أن المبادرة تهدف إلى تدريب 600 شاب وفتاة بمراكز "الطود والبياضية والأقصر وإسنا" بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية الشريكة بالأقصر، بحيث يكون كل تدريب على مدار يومين تدريبين بعدد 8 ساعات، بحيث يشمل تنمية المهارات الحياتية ورياد الأعمال.

وأضاف أحمد عبد الحميد لـ"اليوم السابع"، أن التدريب بدأ اليوم بجمعية حق الفقير بالندافين شرق بمركز الطود، وشمل عدة مواد تدريبية وهى "التطوع وتكوين الفريق والسيرة الذاتية والإعداد للمقابلة الشخصية" على أن تستكمل التدريبات غدًا الأحد بتدريبات عن ريادة الأعمال وإدارة المشروعات الصغيرة ودراسة الجدوى.