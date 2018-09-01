video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 02 سبتمبر 2018 12:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

انطلاق مبادرة "حياتنا" لتأهيل وتدريب 600 شاب وفتاة بالأقصر

السبت، 01 سبتمبر 2018 11:19 م
انطلاق مبادرة "حياتنا" لتأهيل وتدريب 600 شاب وفتاة بالأقصر جانب من المشاركون فى المبادرة
الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق

بدأت مؤسسة أنفعهم للرعاية والتنمية وجمعية المصري للتنمية والتدريب بمحافظة الأقصر، أعمالها فى مبادرة "حياتنا" لتأهيل الشباب لسوق العمل بمحافظة الأقصر.

ومن جانبه قال أحمد عبد الحميد منسق عام المبادرة، أن المبادرة تهدف إلى تدريب 600 شاب وفتاة بمراكز "الطود والبياضية والأقصر وإسنا" بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية الشريكة بالأقصر، بحيث يكون كل تدريب على مدار يومين تدريبين بعدد 8 ساعات، بحيث يشمل تنمية المهارات الحياتية ورياد الأعمال.

وأضاف أحمد عبد الحميد لـ"اليوم السابع"، أن التدريب بدأ اليوم بجمعية حق الفقير بالندافين شرق بمركز الطود، وشمل عدة مواد تدريبية وهى "التطوع وتكوين الفريق والسيرة الذاتية والإعداد للمقابلة الشخصية" على أن تستكمل التدريبات غدًا الأحد بتدريبات عن ريادة الأعمال وإدارة المشروعات الصغيرة ودراسة الجدوى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صحة الأقصر تعلن بدء قافلة طبية بقرية الكلابية بمدينة إسنا

الاقصر

اخبار الاقصر

تدريب شباب وفتيات الاقصر

اخبار مصر

مؤسسة انفعهم للناس

مبادرة لتدريب ابناء الاقصر




لا تفوتك
لأول مرة منذ 20 عاما.. موديز تتوقع فائضا بموازنة مصر العام المالى المقبل

لأول مرة منذ 20 عاما.. موديز تتوقع فائضا بموازنة مصر العام المالى المقبل

مصطفى مدبولى: تسليم 7048 وحدة بالحى السكنى بالعاصمة الإدارية فى ديسمبر

مصطفى مدبولى: تسليم 7048 وحدة بالحى السكنى بالعاصمة الإدارية فى ديسمبر

ننشر تفاصيل العقود المشروطة مع الجانب الصينى فى مجال الكهرباء.. إنشاء محطة فحم بقدرة 6 آلاف ميجا وات وأخرى للضخ والتخزين بـ2400 ميجا وات باستثمارات 8 مليارات دولار.. ومصدر: تكلفة المحطتين الأضخم فى تاريخ القطاع

ننشر تفاصيل العقود المشروطة مع الجانب الصينى فى مجال الكهرباء.. إنشاء محطة فحم بقدرة 6 آلاف ميجا وات وأخرى للضخ والتخزين بـ2400 ميجا وات باستثمارات 8 مليارات دولار.. ومصدر: تكلفة المحطتين الأضخم فى تاريخ القطاع

أيام على العام الهجرى الجديد.. معهد الفلك: ذو الحجة 30 يوماً وعام 1440 يبدأ الثلاثاء 11 سبتمبر الجارى.. هلال محرم لن يرى بمصر يوم الرؤية.. وطول العام الجديد سيبلغ 354 يوماً وينتهى فى 30 أغسطس 2019

أيام على العام الهجرى الجديد.. معهد الفلك: ذو الحجة 30 يوماً وعام 1440 يبدأ الثلاثاء 11 سبتمبر الجارى.. هلال محرم لن يرى بمصر يوم الرؤية.. وطول العام الجديد سيبلغ 354 يوماً وينتهى فى 30 أغسطس 2019

اتحاد الكرة يتفق مع شركة خاصة لاستقبال محمد صلاح بمطار القاهرة

اتحاد الكرة يتفق مع شركة خاصة لاستقبال محمد صلاح بمطار القاهرة

فتح باب التعاقد بنظام حق الانتفاع على أراضى الـ1.5 مليون فدان.. الإثنين

فتح باب التعاقد بنظام حق الانتفاع على أراضى الـ1.5 مليون فدان.. الإثنين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة