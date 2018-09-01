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اليوم.. افتتاح معرض للأدوات المدرسية بأسعار مخفضة برعاية وزارة الداخلية

السبت، 01 سبتمبر 2018 05:00 ص
اليوم.. افتتاح معرض للأدوات المدرسية بأسعار مخفضة برعاية وزارة الداخلية مبادرة وزارة الداخلية
كتب محمود عبد الراضي
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يفتتح، اليوم السبت، معرض القاهرة لعرض زى الدراسة والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة بحوار اتحاد الشرطة الرياضى برعاية وزارة الداخلية، كما يتم افتتاح معارض للتموين لعرض السلع الغذائية المخفضة بمنطقة رمسيس.

 

واتخذت وزارة الداخلية كافة الإجراءات لإطلاق مرحلة جديدة من مبادرة "كلنا واحد" للمستلزمات والأدوات المدرسية، اعتباراً من اليوم السبت 1/9/2018 ولمدة شهر، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى كافة محافظات الجمهورية، فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية برفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وفى ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية انطلاقاً من الدور المجتمعى للوزارة، الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور، وبمناسبة اقتراب العام الدراسى الجديد.

 

وفى هذا السياق، فقد أقامت مديريات أمن "البحر الأحمر، الفيوم، بنى سويف، سوهاج، والمنيا" معارض ومنافذ ثابتة بنطاق كل مديرية وتوجيه سيارات متحركة للمناطق الأكثر احتياجاً، لتلبية احتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية بالأسعار المخفضة.

 

وكان مديرو الأمن قد عقدوا اجتماعات فى وقت سابق مع مديرى الغرف التجارية والصناعية بالمحافظات ووكلاء وزارة التموين والتجارة الداخلية ومنتجى ومصنعى الزى المدرسى وأصحاب المكتبات الكبرى، لإطلاعهم على مبادرة الوزارة وحثهم على المشاركة فى المبادرة بتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

 

وتواصل مديريات الأمن جهودها لتفعيل المبادرة لضمان وصول المستلزمات المدرسية بالأسعار المناسبة للمواطنين.


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