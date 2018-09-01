النيابة تحقق فى واقعة اختناق 25 مدرب ولاعب داخل حمام سباحة نادى الطالبية

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة تعرض عدد من اللاعبين والمدربين للاختناق داخل حمام سباحة نادي الطالبية أثناء التدريبات، حيث طلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكانت وزارة الشباب والرياضة أصدرت بيانا رسميا، جاء به أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تابع أزمة تسرب غاز الكلور في حمام السباحة بنادي الطالبية الرياضي بمحافظة الجيزة، والذي تسبب في إختناق عدد من المتدربين البالغ عددهم "22 لاعب " و"3 " مدربين، وذلك أثناء التدريبات ومزاولة النشاط الرياضي داخل حمام السباحة بالنادي.

وتابع "البيان"، أنه على الفور تمت متابعة حالة المتدربين وعمل إسعافات أوليه لهم، وتم نقلهم الى مستشفى الهرم لتلقى العلاج والإطمئنان على حالتهم الصحية، وتم خروج جميع الحالات المصابه بالاختناق من المستشفى والجميع في حالة جيدة.