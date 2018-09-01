القبض على عاطل وعامل زراعى بحوزتهما مواد مخدرة بقصد الاتجار فى الإسماعيلية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على عاطل وعامل زراعى بحوزتهما كمية من الهيروين والأقراص المخدرة بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من العميد محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط كلا من المتهم "محمد.م.ال"25 عاما عاطل، ومقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية بحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت حوالى 200 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول وسلاح ابيض"مطواه" والمتهم "محمد.س.س"37 عاما عامل زراعى مقيم فاقوس شرقية بحوزته 145 قرصا مخدرا ومبلغ مالى.

بمناقشتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقرا المتهمين بحيازتهما وإحرازهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما من متعاطى تلك المواد؛ تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهما المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.