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"الصحة" تعلن ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 66

السبت، 01 سبتمبر 2018 12:34 م
"الصحة" تعلن ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 66 حجاج- أرشيفية
كتب وليد عبد السلام
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، ظهر اليوم السبت، وفاة 3 حالات من الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، ليصبح إجمالي حالات الوفاة 66.
 
وأشارت وزارة الصحة، فى بيان، إلى أن الحالة الاولى لحاجة تدعى زينب عبدالله حسنين، 72 عاما، من محافظة أسوان، توفيت بمكة المكرمة، وتتبع حج الداخلية، والحالة الثانية لحاج يدعى يوسف محمد يوسف سالم، 67 عاما، من محافظة الدقهلية، ويتبع حج السياحة، لافتاً إلى أنه توفى بالمدينة المنورة، والحالة الثالثة لحاج يدعى عبدالكريم عبدالقادر أحمد ، 79 عاما، من محافظة أسوان، ويتبع حج الداخلية، توفى بمكة المكرمة.
 
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان خالد مجاهد، أن الحالات توفوا إثر هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية، مشيراً الى تلقى غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية فى مكة بلاغاً بالوفاة، لافتاً إلى أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة.
 
 
 

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