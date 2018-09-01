السيطرة على حريق نشب بسيارة داخل مجمع سكنى بالمنيا

فريق المحافظات

تمكنت قوات الحماية المدنية، بمركز أبوقرقاص جنوب المنيا، من إخماد حريق نشب بسيارة داخل برج سكنى .

تلقى اللواء مجدى عامر مدير أمن المنيا، إخطارا يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة أبوقرقاص، من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق بسيارة داخل جراج برج سكنى بمنطقة التقوى بمركز أبوقرقاص جنوب المنيا .

انتقل قوات شرطة المركز وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ وتمت السيطرة على الحريق، وتبين نشوب حريق بالسيارة رقم 1427 إلينترا 2012 ، ملك أحمد م ى ومقيم بدولة السعودية، وبالفحص المبدئى، تبين تفحم السيارة بالكامل نتيجة ماس كهربائي ببطارية السيارة .

تم عمل المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق .