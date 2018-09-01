video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 01 سبتمبر 2018 04:59 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق نشب بسيارة داخل مجمع سكنى بالمنيا

السبت، 01 سبتمبر 2018 03:14 م
السيطرة على حريق نشب بسيارة داخل مجمع سكنى بالمنيا حريق سيارة - أرشيفية
فريق المحافظات
إضافة تعليق

تمكنت قوات الحماية المدنية، بمركز أبوقرقاص جنوب المنيا، من إخماد حريق نشب بسيارة داخل برج سكنى .

تلقى اللواء مجدى عامر مدير أمن المنيا، إخطارا يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة أبوقرقاص، من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق بسيارة داخل جراج برج سكنى بمنطقة التقوى بمركز أبوقرقاص جنوب المنيا .

انتقل قوات شرطة المركز وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ وتمت السيطرة على الحريق، وتبين نشوب حريق بالسيارة رقم 1427 إلينترا 2012 ، ملك  أحمد م ى  ومقيم بدولة السعودية، وبالفحص المبدئى، تبين تفحم السيارة بالكامل نتيجة ماس كهربائي ببطارية السيارة .

تم عمل المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق .

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ المنيا يلتقى بوفود سفينة النيل للشباب العربى وحوض النيل

اخبار المحافظات

اخبار المنيا

حريق

السيطره على حريق

الحمايه المدنيه




لا تفوتك
معهد الفلك يعلن بدء العام الهجرى الجديد الثلاثاء 11 سبتمبر.. وعمره 354 يوما

معهد الفلك يعلن بدء العام الهجرى الجديد الثلاثاء 11 سبتمبر.. وعمره 354 يوما

اتحاد الكرة يتفق مع شركة خاصة لاستقبال محمد صلاح بمطار القاهرة

اتحاد الكرة يتفق مع شركة خاصة لاستقبال محمد صلاح بمطار القاهرة

آفاق جديدة فى القمة السادسة بين السيسى و"شى جين بينج".. الرئيس يشارك فى القمة الجماعية لمنتدى الصين – أفريقيا.. يبحث أوجه التعاون المشترك مع بكين.. ويجتمع بممثلى كبرى الشركات لمناقشة سبل زيادة استثماراتهم بمصر

آفاق جديدة فى القمة السادسة بين السيسى و"شى جين بينج".. الرئيس يشارك فى القمة الجماعية لمنتدى الصين – أفريقيا.. يبحث أوجه التعاون المشترك مع بكين.. ويجتمع بممثلى كبرى الشركات لمناقشة سبل زيادة استثماراتهم بمصر

"قاهر الفساد" مستشاراً للرئيس للحوكمة والبنية المعلوماتية.. محمد عرفان يتولى مسئولية رفع الأداء الحكومى.. رئيس الرقابة السابق يستكمل إعداد أكبر قاعدة بيانات للدولة وتوجيه الاستثمارات للمناطق الأكثر احتياجاً

"قاهر الفساد" مستشاراً للرئيس للحوكمة والبنية المعلوماتية.. محمد عرفان يتولى مسئولية رفع الأداء الحكومى.. رئيس الرقابة السابق يستكمل إعداد أكبر قاعدة بيانات للدولة وتوجيه الاستثمارات للمناطق الأكثر احتياجاً

"الصحة" تعلن ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 66

"الصحة" تعلن ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 66

شاهد في دقيقة.. 10 نقاط ترصد تفاصيل قضية "مقتل طالب الرحاب"

شاهد في دقيقة.. 10 نقاط ترصد تفاصيل قضية "مقتل طالب الرحاب"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة