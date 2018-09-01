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السبت، 01 سبتمبر 2018 10:46 م
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السفير العراقى لدى روسيا ينفى منع طائرة روسية من عبور أجواء بلاده إلى سوريا

السبت، 01 سبتمبر 2018 10:00 م
السفير العراقى لدى روسيا ينفى منع طائرة روسية من عبور أجواء بلاده إلى سوريا رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى
بغداد (أ ش أ)
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نفى السفير العراقى لدى روسيا حيدر منصور هادى العذارى، اليوم السبت، ما تم تداوله بشأن منع العراق طائرة روسية متجهة من موسكو إلى محافظة اللاذقية السورية من دخول المجال الجوى العراقى.

وقال العذارى ، وفقا لقناة "السومرية" نيوز العراقية ، " إن الأنباء المتداولة بشأن عدم السماح لطائرة روسية بدخول الأجواء العراقية غير صحيحة".

وأضاف " إن الغرض من هذه التلفيقات الإعلامية التأثير على العلاقات الروسية - العراقية ، ونحن نواصل التعاون مع روسيا فى إطار المركز التنسيقى الرباعى المشترك ، بين روسيا والعراق وسوريا ، لمكافحة الإرهاب".

وكانت وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعى تناولت خبرا بأن السلطات العراقية رفضت السماح لطائرة نقل عسكرية روسية باستخدام أجواء البلاد للعبور إلى سوريا.

 


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