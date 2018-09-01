"الرى" تعلن تعرض سانت كاترين لأول موجة سيول فى الموسم الجديد

كتبت أسماء نصار

تعرضت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء لموجة من السيول عصر أمس الجمعة، وهى الموجة الأولى من السيول التى تضرب البلاد لهذا العام وتعتبر بداية مبكرة لموسم 2018-2019.

وأوضح تقرير رسمى تلقاه الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى، أن بعض السيول الخفيفة سقطت على منطقة سانت كاترين مع وجود رياح ورعد وبرق، و قد تجمعت المياه فى مخر سيل البحيرة 2 والذى تم افتتاحه فى يوليو 2018، و تأكدت كافة الجهات المعنية من استقرار الأوضاع بالمحافظة و فتح جميع الطرق وعدم وجود أيه أضرار نتيجة الأمطار.

ورفعت وزارة الرى درجة الاستعداد بكافة مراكز ووحدات الطوارئ التابعة للوزارة بالمحافظة وتوالت إجراءات التنسيق مع كافة الوحدات وأجهزة الحكم المحلى من خلال غرف العمليات المركزية واللامركزية وبالأخص غرفة العمليات الإلكترونية التى شكلتها الوزارة بتواجد وتمثيل كلً من المحافظين و عدد من الوزراء المعنيين ورؤساء الشركات القابضة للمياه والصرف الصحى وقيادات الطرق و الكبارى.