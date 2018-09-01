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"الرى" تعلن إزالة 38 ألفا و680 مخالفة على النيل وتحرير 42 ألف محضر جديد

السبت، 01 سبتمبر 2018 07:00 ص
"الرى" تعلن إزالة 38 ألفا و680 مخالفة على النيل وتحرير 42 ألف محضر جديد إزالة تعديات على النيل - أرشيفية
كتبت أسماء نصار
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كشف تقرير لقطاع حماية وتطوير نهر النيل، عن إزالة 38 ألفًا و680 حالة تعدٍ على النيل فى 16 محافظة منذ 5 يناير 2015، من إجمالى 50 ألفًا و399 مخالفة.

 

وأشار التقرير إلى أنه تم تحرير 42 ألفًا و748 مخالفة جديدة، وذلك فى الوقت الذى تتواصل فيه الإزالات، حيث يتم شن حملات يومية فى كافة المحافظات المطلة على نهر النيل، والتى يصل عددها 16 محافظة.

 

وأكدت وزارة الرى، أنها لن تتهاون أو تتقاعس حتى يتم القضاء على التعديات وتنظيف النهر منها، وأن الحملة تستهدف جميع التعديات الموجودة على نهر النيل دون النظر إلى الأشخاص المعتديين.

 

جدير بالذكر أن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل انطلقت فى 5 يناير 2015، وتم توقيع وثيقة حماية نهر النيل من قبل رئيس الجمهورية ورموز الشعب المصرى، وعلى رأسهم شيخ الأزهر وبابا الكنيسة وعدد كبير من أطياف الشعب المصرى ومنظمات المجتمع المدنى.


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