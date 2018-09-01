الرئيس السيسى يصل "بكين" فى زيارة رسمية بدعوة من نظيره الصينى

بكين- محمد الجالى

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسى قبل قليل، إلى العاصة الصينية بكين فى زيارة تستغرق أربعة أيام يجرى خلالها مباحثات مهمة مع كبار المسئولين الصينيين.

ويشارك الرئيس السيسى، فى قمة منتدى التعاون الصينى الإفريقى الذى يعقد يومى الثالث والرابع من سبتمبر الجارى.

ويرافق الرئيس السيسي وفد وزارى مكون من وزير الخارجية سامح شكرى والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة ، والطاقة المتجددة واللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة واللواء مصطفي شريف رئيس ديوان رئيس الجمهورية ، واللواء محسن عبد النبي مدير مكتب رئيس الجمهورية والسفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية

وستشهد الزيارة عقد لقاء قمة بين الرئيس السيسي ونظيره الصيني لبحث أوجه التعاون المشترك والشراكة الإستراتيجية القائمة بين الجانبين، كما سيلتقي الرئيس خلال الزيارة برئيس الوزراء الصيني، وسيعقد كذلك لقاءً مع ممثلي كبرى الشركات الصينية لمناقشة أوجه التعاون المشترك وسبل زياد استثماراتهم في مصر.

وستشهد الزيارة كذلك عقد لقاء قمة بين الرئيس ونظيره الصيني شي جين بينج لبحث أوجه التعاون المشترك والشراكة الإستراتيجية القائمة بين الجانبين، كما سيلتقي الرئيس خلال الزيارة برئيس الوزراء الصيني، وسيعقد كذلك لقاءً مع ممثلي كبرى الشركات الصينية لمناقشة أوجه التعاون المشترك وسبل زيادة استثماراتهم في مصر

وسوف تجرى مراسم استقبال للرئيس السيسى فى قاعة الشعب يعقبها مباحثات ثنائية بين الرئيس السيسى والرئيس الصينى شى جين بينج تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى كافة المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وستجرى مراسم التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون المشترك بين مصر والصين ويعقبها مأدبة عشاء تقام على شرف الرئيس السيسى.

وكان الرئيس السيسي زار الصين 4 مرات منذ توليه الرئاسة، الأولى في ديسمبر عام 2014، حيث قام الرئيس السيسي بأول زيارة له للصين عقب انتخابه رئيسًا للجمهورية، التقى خلالها الرئيس الصيني "شي جين بينج".

وكانت الزيارة الثانية في سبتمبر 2015، حيث قام الرئيس السيسي بزيارة لبكين للمشاركة في احتفال الصين بعيد النصر الوطني وبالذكرى السبعين لانتهاء الحرب العالمية الثانية والتقى الرئيس الصيني للتهنئة بهذه المناسبة في قاعة الشعب الكبرى، والزيارة الثالثة في سبتمبر 2016، حيث قام الرئيس السيسي بزيارة للصين للمشاركة كضيف خاص في قمة مجموعة العشرين، وذلك تلبية لدعوة من الرئيس الصيني الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة.

أما الزيارة الرابعة كانت سبتمبر 2017، تلبية لدعوة من الرئيس الصيني للمشاركة في فعاليات الحوار الاستراتيجي حول تنمية الأسواق الناشئة والدول النامية، المقام على المستوى الرئاسي على هامش قمة الدورة التاسعة لقمة مجموعة "البريكس" تحت عنوان "شراكة أقوى من أجل مستقبل أكثر إشراقاً"، حيث ضمت المجموعة خمس دول ذات الاقتصاديات الأسرع نمواً في العالم، وهي "الهند والبرازيل والصين وروسيا وجنوب أفريقيا"، واستضيفتها الصين فى مدينة شيامن.