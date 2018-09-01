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الجيش اليمني يحرز تقدما جديدا في محافظة تعز

السبت، 01 سبتمبر 2018 03:19 م
الجيش اليمني يحرز تقدما جديدا في محافظة تعز الجيش اليمني
صنعاء (أ ش أ)
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حققت قوات الجيش اليمني تقدما ميدانيا جديدا، اليوم السبت، في مديرية حيفان جنوب محافظة تعز.

ونقلت قناة "العربية" الإخبارية عن مصدر عسكري يمني قوله: "إن قوات الجيش تخوض معارك عنيفة ضد ميليشيات الحوثي في منطقة الأعبوس في مديرية حيفان، تمكنت خلالها من السيطرة على جبل الصلة والممشاح".

وأوضح المصدر، أن قوات الجيش اليمني تمكنت من فتح الطريق الرابط بين منطقتي العذير والمفاليس، بعد أن ظلت مقطوعة لأكثر من عامين بسبب تفجير الميليشيا الانقلابية لعبارات المياه.

وأكد أن المعارك أسفرت عن مصرع وإصابة أكثر من 30 عنصرا من الميليشيات الحوثية، لافتا إلى أن جثث قتلى المليشيات لاتزال متناثرة في المواقع التي سيطرت عليها قوات الجيش ، مشيرا إلى أن قوات الجيش عثرت على كميات كبيرة من الألغام الأرضية والمتفجرات التابعة للحوثيين في منطقة العذير التابعة لعزلة الأعبوس بمحافظة تعز.

 


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