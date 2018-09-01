الجيش اليمنى مدعوما بالتحالف يحرر مواقع استراتيجية بصعدة

إيمان حنا

واصلت قوات الجيش اليمنى مدعوما بقوات التحالف العربى لدعم الشرعية باليمن، اليوم، السبت، تقدمها الميدانى فى مديرية الظاهر جنوبى غرب محافظة صعدة، لليوم الثانى على التوالى، وسط انهيار كبير وخسائر فادحة فى صفوف مليشيات الحوثى الانقلابية.

وأكد قائد اللواء الثالث عروبة العميد عبدالكريم السدعى فى تصريح للمركز الإعلامى للقوات المسلحة، أن قوات الجيش الوطنى نفذت عملية التفاف واسعة تمكنت خلالها من تحرير مواقع الرماديات، ومركز والبة، وغاشي، وبيت الذهلي، وبيت العماش، والمديحم، وجبل المجرم، والكحلا، وجبل جزاع، ووادى الخلبة، ونامسه الخباطي، وجبل الراكب، وجبال عزان، وكذا تحرير جبل حبيش، وجبل الصافية المطل على مثلث مران.

وأضاف السدعى أن قوات الجيش الوطنى تواصل التقدم فى المحور الثانى باتجاه محافظة حجه، حيث تمكنت من تحرير قرية الدباع ووادين وملقى جرف وطلح والجميمة وعزل غافره بمختلف قراها ووديانها.. لافتاً إلى أن المعارك دارت فى المناطق القريبة من الخط الدولى وفى مناطق على حدود مديرية بكيل المير التابعة لمحافظة حجه والمناطق المحاذية لمديرية "حيدان" .

وذكر قائد اللواء الثالث عروبة أن أكثر من 140 عنصراً من مليشيات الحوثى الانقلابية لقوا مصرعهم خلال المعارك المتواصلة بمديرية الظاهر، بالإضافة إلى مئات الجرحى وخسائر فى المعدات القتالية بنيران الجيش وبغارات مركزة لطيران التحالف العربى.