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"التعليم" تبدأ تدريب معلمى الصفوف الأولى على برنامج تنمية مهارات اللغة

السبت، 01 سبتمبر 2018 01:30 ص
"التعليم" تبدأ تدريب معلمى الصفوف الأولى على برنامج تنمية مهارات اللغة طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تدريب المعلمين على النظام الجديد للتعليم المقرر تطبيقه 22 سبتمبر المقبل.
 
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم البدء اليوم السبت فى تدريبات المدربين لمعلمى الصف الثانى والثالث الابتدائى على برنامج تنمية مهارات اللغة العربية وبرنامج تنمية مهارات الرياضيات.
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت انتهاء تدريب قرابة 32 ألف معلمة من معلمات رياض الأطفال على النظام الجديد للتعليم على استراتيجيات تدريس المنهج التكاملى متعدد التخصصات.
 
الجدير بالذكر أن الدراسة تنطلق 22 سبتمبر المقبل على مستوى جميع الصفوف الدراسية، ويتم تطبيق استراتيجية تطوير التعليم على الصفوف الدراسية من رياض الأطفال والأول الابتدائى وأيضًا الصف الأول الثانوى.

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التربية والتعليم

النظام الجديد للتعليم

رياض الاطفال

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