"التعليم" تؤكد متابعة تدريبات المعلمين على النظام الجديد ووصول الكتب للمدارس

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة تتابع تدريبات المعلمين فى الصفوف الأولى على النظام الجديد للتعليم، المقرر انطلاقه 22 سبتمبر المقبل، موضحة أن هناك تدريبات تجرى بشكل يومى فى جميع الإدارات التعليمية والمديريات، وهناك تقارير تتسلمها الوزارة فى هذا الأمر.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن المديريات تتسلم الكتب الدراسية للصفوف الدراسية المختلفة، وجارى إرسالها للمدارس تمهيدًا لتسليمها للطلاب مع بداية العام الدراسى الجديد، مؤكدة أن هناك متابعات مستمرة فى هذا الشأن.

ومن المقرر صدور الخريطة الزمنية للعام الدراسى خلال أيام بعد قرار الوزارة تأجيل بدء الدراسة فى الصفوف الأولى.

جدير بالذكر أن العام الدراسى الجديد يبدأ 22 سبتمبر المقبل على مستوى جميع الصفوف الدراسية.