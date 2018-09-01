video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 01 سبتمبر 2018 06:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"التعليم" تؤكد متابعة تدريبات المعلمين على النظام الجديد ووصول الكتب للمدارس

السبت، 01 سبتمبر 2018 06:00 ص
"التعليم" تؤكد متابعة تدريبات المعلمين على النظام الجديد ووصول الكتب للمدارس طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة تتابع تدريبات المعلمين فى الصفوف الأولى على النظام الجديد للتعليم، المقرر انطلاقه 22 سبتمبر المقبل، موضحة أن هناك تدريبات تجرى بشكل يومى فى جميع الإدارات التعليمية والمديريات، وهناك تقارير تتسلمها الوزارة فى هذا الأمر. 
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن المديريات تتسلم الكتب الدراسية للصفوف الدراسية المختلفة، وجارى إرسالها للمدارس تمهيدًا لتسليمها للطلاب مع بداية العام الدراسى الجديد، مؤكدة أن هناك متابعات مستمرة فى هذا الشأن. 
 
ومن المقرر صدور الخريطة الزمنية للعام الدراسى خلال أيام بعد قرار الوزارة تأجيل بدء الدراسة فى الصفوف الأولى.
 
جدير بالذكر أن العام الدراسى الجديد يبدأ 22 سبتمبر المقبل على مستوى جميع الصفوف الدراسية.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

طارق شوقى ينعى وفاة والد المتحدث الرسمى باسم التربية والتعليم

وزير التعليم لـ"أولياء الأمور": يجب الحديث عن التحصيل وليس عن الدرجات.. ويؤكد: دعم كبير من القيادة السياسية وإشادات دولية بالخطة.. طارق شوقى: الطالب لن يقدم مشاريع بالثانوية الجديدة ولن تتأثر فرص دخوله الجامعة

صور.. طارق شوقى يستعرض خطة تطوير التعليم مع وفد من وزراء الدول العربية

وزارة التربية والتعليم

العام الدراسى

تأجيل بدء الدراسة




لا تفوتك
4 أدلة تستند إليها النيابة فى اتهامها لقتلة "طالب الرحاب".. تعرف عليها

4 أدلة تستند إليها النيابة فى اتهامها لقتلة "طالب الرحاب".. تعرف عليها

مفاجأة.. مجلس الزمالك يلغى منصب النائب الثانى فى اللائحة الجديدة

مفاجأة.. مجلس الزمالك يلغى منصب النائب الثانى فى اللائحة الجديدة

الحكومة ترصد 23.5 مليون جنيه لزيادة مشروعات البحث العلمى بالمناطق الحدودية

الحكومة ترصد 23.5 مليون جنيه لزيادة مشروعات البحث العلمى بالمناطق الحدودية

"التعليم العالى" تعلن تسجيل رغبات 85 ألف طالب بالدور الثانى حتى الآن

"التعليم العالى" تعلن تسجيل رغبات 85 ألف طالب بالدور الثانى حتى الآن

4 مهام أمام أجيرى فى المعسكر الأول للمنتخب.. تلطيف الأجواء بين اتحاد الكرة و محمد صلاح.. إنهاء أزمة الملابس و الانسجام بين الجدد و القدامى.. حصد أول 3 نقاط أمام النيجر لضمان المنافسة على التأهل لأمم 2019

4 مهام أمام أجيرى فى المعسكر الأول للمنتخب.. تلطيف الأجواء بين اتحاد الكرة و محمد صلاح.. إنهاء أزمة الملابس و الانسجام بين الجدد و القدامى.. حصد أول 3 نقاط أمام النيجر لضمان المنافسة على التأهل لأمم 2019

فيديو وصور.. ألمانيا تلفظ "أردوغان".. تمثال ذهبى للرئيس التركى يثير الغضب فى شوارع برلين.. سِجل الطاغية العثمانى فى الديكتاتورية والقمع يكشف أسباب إزالته.. والنظام يواصل الملاحقة الأمنية فى المؤسسة العسكرية

فيديو وصور.. ألمانيا تلفظ "أردوغان".. تمثال ذهبى للرئيس التركى يثير الغضب فى شوارع برلين.. سِجل الطاغية العثمانى فى الديكتاتورية والقمع يكشف أسباب إزالته.. والنظام يواصل الملاحقة الأمنية فى المؤسسة العسكرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة