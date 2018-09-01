البابا تواضروس يشهد حفل ختام ملتقى شباب الكنيسة العالمى

سارة علام

بدأت مساء اليوم بمركز لوجوس البابوى بوادى النطرون فعاليات حفل ختام ملتقى الشباب العالمى الذي بدأ يوم السبت الماضى بحفل افتتاحى بمركز لوجوس بحضور قداسة البابا تواضروس الثانى ولفيف من الآباء الأساقفة والكهنة وعدد من الشخصيات العامة.

كان البابا تواضروس قد وصل قبل قليل - وبرفقته عدد من أحبار الكنيسة - إلى مقر الاحتفالية وتم استقباله بألحان الفرح وصلى صلاة الشكر ثم عزف السلام الوطنى.

ويعد الملتقى الذى أقيم تحت عنوان "عودة إلى الجذور" هو التجمع الأول من نوعه لشباب الأقباط من جميع أنحاء العالم، وتضمن برنامجه بالإضافة إلى الجانب الروحي جوانب ثقافية وسياحية فى معالم مصر المميزة حيث زاروا الأهرامات وأبوالهول وقناة السويس الجديدة والكنيسة المعلقة وديرى الشهيدين أبوسيفين بمصر القديمة ومارمينا بمريوط.

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدًا منهم، والتقاهم وزراء السياحة والآثار والشباب.