الاتحاد الدولى للاتصالات يعقد اجتماعاً للجنة الدراسات بسويسرا

تشارك مصر، ممثلة فى المركز المصرى للاستجابة لطوارئ الإنترنت والحاسب، فى اجتماع لجنة الدراسات 17 (الأمن)، الذى يعقده الاتحاد الدولى للاتصالات- قطاع تقييس الاتصالات، خلال الفترة من 29 أغسطس إلى 7 سبتمبر، بمقر الاتحاد الدولى للاتصالات، فى جنيف، سويسرا.

وعقد قبل الاجتماع ورشة عمل نظمها الاتحاد بشأن برمجيات طلب الفدية يوم 28 أغسطس، من أجل تحليل الوضع الراهن لبرمجيات طلب الفدية والمخاطر التى تتسبب فيها هجماتها للنظم الاجتماعية والثقافية والاقتصادية؛ وتحديد القدرات التنظيمية والتقنية فى مجال الأمن من أجل منع/مكافحة هجمات برمجيات طلب الفدية؛ وتبادل المعلومات بشأن الأنشطة الجارية فيما بين المجموعات والصناعات ذات الصلة الرامية إلى منع هجمات برمجيات طلب الفدية؛ وتحديد كيف يمكن للمعايير الدولية أن تساعد المنظمات على اتخاذ التدابير اللازمة؛ ومناقشة سبل تقدم لجنة الدراسات 17 فى عملها لتحديد تدابير مكافحة هذه الهجمات.

جدير بالذكر أن لجنة الدراسات 17 التابعة لقطاع تقييس الاتصالات تعمل على تنسيق العمل المتصل بالأمن فى جميع لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات. ولجنة الدراسات 17 التى غالبًا ما تعمل بالتعاون مع المنظمات الأخرى المعنية بوضع المعايير والعديد من اتحادات صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تتعامل مع مجموعة واسعة من قضايا التقييس.