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الأوقاف تبرز إشادة "تعليم البرلمان" بدورها الاجتماعى

السبت، 01 سبتمبر 2018 03:00 ص
الأوقاف تبرز إشادة "تعليم البرلمان" بدورها الاجتماعى جمال شيحة رئيس لجنة التعليم بالبرلمان
كتب - إسماعيل رفعت
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أبرزت وزارة الأواف، إشادة الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب بتصريحات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف التى أكد فيها أن وزارة  الأوقاف ستتحمل من مواردها الذاتية المصروفات الدراسية لألفين من الطلاب الجامعيين المتفوقين الحاصلين على تقدير جيد جدا أو امتياز من الدارسين بالجامعات الحكومية المصرية من المستحقين من أبناء الأسر الأولى بالرعاية وأنه سيتم الإعلان لاحقا على موقع الوزارة عن آلية وضوابط التقدم للحصول على تلك المساعدة، وكذلك الإشادة بدور وزارة الأوقاف الاجتماعى.
 
وقال "شيحة" فى بيان له أصدره منذ قليل، أن ذلك الأمر  أنموذج رائع ومتفرد فى التكافل المجتمعى خاصة أن وزارة الأوقاف لن تحمل الدولة أية أعباء إضافية وإنما تتحمل الوزارة دفع هذه المصروفات من مواردها الذاتية ووجه الدكتور جمال شيحة تحية قلبية للدكتور محمد مختار جمعة مؤكدا أنه من الوزراء الناجحين الذين نجحوا فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تقديم أفضل  وأسمى أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية وناشد الدكتور جمال شيحة جميع الأثرياء والأغنياء بالسير على نهج وزارة الأوقاف فى تقديم جميع أنواع الدعم لأبناء الفقراء وغير القادرين بصفة عامة وفى مجالى التعليم والصحة بصفة خاصة.
 

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وزاره الاوقاف

جمال شيحه

البرلمان




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