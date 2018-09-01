اضبط مخالفة.. محولات كهرباء حى الضواحى ببورسعيد قنابل موقوتة تهدد حياة أطفال

بورسعيد - محمد فرج

رصد "اليوم السابع" محولات كهرباء مفتوحة على مصرعيها وتعد قنابل موقوتة تهدد حياة أطفال منطقة فاطمة الزهراء بحى الضواحى بمحافظة بورسعيد، رغم العديد من الشكاوى التى أرسلت إلى رئيس الحى.

وقالت جمالات السيد عبد الرحيم ربة منزل لـ"اليوم السابع": "نعيش حياة غير آدمية، قاذورات، برك، ومستنقعات، فضلا عن محولات الكهرباء المفتوحة التى تهدد حياة أطفالنا بالصعق وسط تجاهل المسئولين بحى الضواحى".

أما يسرى عبد الوهاب موظف بالقطاع الخاص فأكد أن الجهات المعنية لا تتحرك إلا إذا حصلت كارثة، ولكن العناية الإلهية أنقذت بعض الأطفال الذين يعبثون بمحيط محولات الكهرباء المكشوفة بجوار العمارات الموبؤة بالبرك والمستنقعات.

ومن جانبهم ناشد سكان منظقة فاطمة الزهراء اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تفقد الإهمال والفوضى الذى يشهده حى الضواحى، ليرى محولات الكهرباء المفتوحة على مصرعيها، والتى تعد قنابل موقوتة تهدد حياة أطفالنا بالصعق.

جانب من محولات الكهرباء المكشوفة



كارثة محولات الكهرباء تهدد حياة أطفال فاطمة الزهراء

محول كهرباء بدون غطاء

محول كهرباء وسط برك ومستنقعات بحى الضواحى