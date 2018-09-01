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السبت، 01 سبتمبر 2018 04:18 ص
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اضبط مخالفة.. محولات كهرباء حى الضواحى ببورسعيد قنابل موقوتة تهدد حياة أطفال

السبت، 01 سبتمبر 2018 03:00 ص
اضبط مخالفة.. محولات كهرباء حى الضواحى ببورسعيد قنابل موقوتة تهدد حياة أطفال جانب من محولات الكهرباء المكشوفة
بورسعيد - محمد فرج
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رصد "اليوم السابع" محولات كهرباء مفتوحة على مصرعيها وتعد قنابل موقوتة تهدد حياة أطفال منطقة فاطمة الزهراء بحى الضواحى بمحافظة بورسعيد، رغم العديد من الشكاوى التى أرسلت إلى رئيس الحى.

وقالت جمالات السيد عبد الرحيم ربة منزل لـ"اليوم السابع": "نعيش حياة غير آدمية، قاذورات، برك، ومستنقعات، فضلا عن محولات الكهرباء المفتوحة التى تهدد حياة أطفالنا بالصعق وسط تجاهل المسئولين بحى الضواحى".

أما يسرى عبد الوهاب موظف بالقطاع الخاص فأكد أن الجهات المعنية لا تتحرك إلا إذا حصلت كارثة، ولكن العناية الإلهية أنقذت بعض الأطفال الذين يعبثون بمحيط محولات الكهرباء المكشوفة بجوار العمارات الموبؤة بالبرك والمستنقعات.

ومن جانبهم ناشد سكان منظقة فاطمة الزهراء اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تفقد الإهمال والفوضى الذى يشهده حى الضواحى، ليرى محولات الكهرباء المفتوحة على مصرعيها، والتى تعد قنابل موقوتة تهدد حياة أطفالنا بالصعق.

 resized_جانب من محولات الكهرباء المكشوفة

جانب من محولات الكهرباء المكشوفة

 

resized_كارثة محولات الكهرباء تهدد حياة أطفال فاطمة الزهراء
كارثة محولات الكهرباء تهدد حياة أطفال فاطمة الزهراء
resized_محول كهرباء بدون غطاء
محول كهرباء بدون غطاء
resized_محول كهرباء وسط برك ومستنقعات بحى الضواحى
محول كهرباء وسط برك ومستنقعات بحى الضواحى

 

السكان يستغيثون
السكان يستغيثون

 


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