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السبت، 01 سبتمبر 2018 10:36 م
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اختيار جراح عمود فقرى بالأزهر ضمن 17جراح عالمى لمساعدة الدول النامية

السبت، 01 سبتمبر 2018 10:14 م
اختيار جراح عمود فقرى بالأزهر ضمن 17جراح عالمى لمساعدة الدول النامية الدكتور هانى عبد الجواد مدرس جراحة العظام بكلية طب البنات جامعة الازهر
كتب لؤى على
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إختارت المنظمة الأمريكية لجراحة تشوهات العمود الفقرى ومقرها ولاية ويسكونسون بالولايات المتحدة الأمريكية ، الدكتور هانى عبد الجواد  مدرس  جراحة العظام  بكلية طب البنات جامعة الازهر بالقاهرة ، ضمن 17  جراح عمود فقرى على مستوى العالم ، بهدف إعداد لجنة مساعدات فى مجال جراحات تشوهات العمود الفقرى ، لمساعدة الدول النامية فى هذه الجراحات .
 
وسبق ان قامت  المنظمة الأمريكية  بمنح الدكتور هانى عبد الجواد جائزة عن  جراحى العمود الفقرى عن قارة إفريقيا ، وتم تكريمه على هامش انعقاد المؤتمر السنوى للمنظمة  فى يوليو الماضى بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الامريكية .
 
جدير بالذكر أن الدكتور هانى عبد الجواد حصل على بكالوريوس  الطب عام 2002   ، ثم عين نائبا فى قسم العظام وحصل على درجة  الماجستير عام  2007  ،  والدكتوراة  عام  2013   فى جامعة الأزهر ، سافر عبد الجواد خارج مصر أكثر من مرة للمشاركة  فى العديد من المؤتمرات الدولية ،  وترأس المؤتمر الدولى لجراحى العمود الفقرى السويسرية فى 2016  .
 
  و تم تكريمة   لفوزه بجائزة أفضل بحث  عدة مرات ،  و حصل عبد الجواد على جائزة أفضل بحث  فى مجال إصلاح  تشوهات العمود الفقرى بكندا ، كما كرمه  مجلس جامعة الازهر عام  2014  وقام الدكتور اسامة العبد رئيس جامعة الأزهر أنذاك بتكريمة ومنحه شهادة  التمييز العلمى ، وحصل على عدة زمالات فى مجال جراحات العمود الفقرى للأطفال والكبار من جامعة مونتريال بكندا ، إضافة الى حصوله على زمالة مؤسسة كليفلاند بأمريكا .
 
 

 


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هانى عبد الجواد

جراحة العظام

جامعة الازهر

القاهرة

تشوهات العمود الفقرى




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