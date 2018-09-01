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اجتماع أمنى فى بغداد بمشاركة روسيا وإيران وسوريا لمكافحة تنظيم داعش

السبت، 01 سبتمبر 2018 05:12 م
اجتماع أمنى فى بغداد بمشاركة روسيا وإيران وسوريا لمكافحة تنظيم داعش تنظيم داعش الإرهابى
بغداد (أ ف ب)
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عقد الاجتماع الأمنى الرباعى بين العراق وإيران وروسيا وسوريا فى وزارة الدفاع العراقية من أجل زيادة التنسيق الأمنى والاستخباراتى بين هذه الدول لمكافحة تنظيم داعش الإرهابى الذى لايزال يشن هجمات.

واستقبل وزير الدفاع العراقى عرفان الحيالى نواب رؤساء الأركان الروسى والإيرانى والسورى وبحث معهم، "زيادة تعزيز التعاون والتنسيق الأمنى والاستخبارى" حسبما أفاد بيان رسمى.

وشكلت الدول الأربع غرفة عمليات مشتركة لملاحقة تنظيم داعش الإرهابى الذى تمكن العراق من طرده من جميع المدن لكنه لايزال فى منطقة صحراوية على الحدود العراقية السورية.

وهناك، وفقا للخبير فى شؤون الجماعات الإسلامية هشام الهاشمى، نحو 2000 من المسلحين العراقيين مع نحو 100 من الأجانب فى 4 مناطق داخل العراق.

ورغم النكسات الكبيرة التى تعرض لها المسلحون فى العراق وسوريا، إلا أنهم شنوا هجمات منسقة فى جنوب سوريا فى يوليو الماضى أوقعت نحو 250 قتيلا. 

 


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