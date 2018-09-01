إيران: على الدول الأوروبية تحمل التكاليف لجنى فوائد الاتفاق النووى

دبى (رويترز)

نقلت وكالة الجمهورية الإيرانية للأنباء عن وزير الخارجية محمد جواد ظريف قوله اليوم السبت، إن على الدول الأوروبية اتخاذ إجراء وأن تكون مستعدة لدفع التكاليف لجنى الفوائد من الاتفاق النووى الإيرانى مع القوى الكبرى.

وقال ظريف "حان الوقت كى يتحرك الأوروبيون إضافة إلى إعلان التزامهم السياسي. هذه الإجراءات قد تكون مكلفة لكن إذا كانت الدول تريد جنى المكاسب وإذا كانت تعتقد أن الاتفاق النووى إنجاز دولى عندئذ يتعين عليها أن تكون مستعدة للحفاظ على هذه المنجزات".