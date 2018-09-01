إيران ترفض تقرير رويترز عن نقل طهران صواريخ إلى العراق وتصفه بالزائف

دبى (رويترز)

ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، للأنباء أن إيران رفضت اليوم السبت، تقريرا نشرته رويترز عن نقل طهران صواريخ إلى العراق ووصفته بأنه "زائف" ويهدف إلى الإضرار بعلاقات إيران مع جيرانها.

وأضافت الوكالة نقلا عن بهرام قاسمى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "مثل تلك الأنباء الزائفة والسخيفة لا هدف لها سوى التأثير على علاقات إيران الخارجية خاصة مع جيرانها".

وقالت مصادر إيرانية وعراقية وغربية لرويترز إن طهران قدمت صواريخ باليستية لجماعات شيعية تقاتل بالوكالة عنها فى العراق، وإنها تطور القدرة على صنع المزيد من الصواريخ هناك.