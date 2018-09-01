إصابة شخص فى سقوط جزء من عقار بالإسكندرية

الإسكندرية – أسماء على بدر

أصيب شخص بجرح غائر فى الرأس نتيجة سقوط جزء من عقار بالإسكندرية وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج .

وتلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطه كرموز بسقوط جزء من العقار رقم 101 شارع النرجس منطقة غيط العنب - دائرة القسم.

وانتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها، وبالفحص تبين أن العقار محل البلاغ مساحته 80 متر مربع تقريباً "بناء قديم - حوائط حاملة وأسقف خشبية" مكون من عدد 4 طوابق بكل طابق شقة "مأهول بالسكان" وسقوط سقف حمام شقة الطابق الثاني على السقف أسفله حتي سطح الأرض.

ونتج عن ذلك إصابة "ع.ر.ع" 69 سنة بالمعاش بجرح غائر بالرأس وسحجات وجروح بمختلف أنحاء الجسم، وتم نقل المصاب للمستشفي الرئيسي الجامعي للعلاج "لا يمكن استجوابه"، وتم إخطار عمليات المحافظة وحى غرب.. وأوصي مهندس الحى بإخلاء العقار من السكان دون المنقولات لحين العرض علي لجنة المنشآت الآيلة للسقوط .

وتنبه على قاطني العقار بما جاء بقرار مهندس الحي رفضوا الإخلاء، وقرروا الإقامة على مسئوليتهم لعدم وجود سكن بديل، وتم وضع الحواجز الحديدية حول العقار لتأمين المارة، وكٌلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، وتحرر المحضر رقم إداري قسم كرموز وجارى العرض علي النيابة.