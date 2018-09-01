إصابة شخص بطلق نارى فى مشاجرة بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

أصيب شخص بطلق نارى فى مشاجرة حادة بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء سمير صلاح أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بإصابة شخص بطلق نارى فى مشاجرة بدائرة مركز أشمون.

على الفور تم الدفع بسيارة إسعاف تحت إشراف الدكتور أمجد عبد الحميد مدير مرفق الإسعاف بالمحافظة، وبمتابعة شادى نبوى البدرى مشرف عام إسعاف المحافظة، وتم نقل المصاب "أحمد م ع" 23 سنة، مقيم بقرية مونسة التابعة لمركز أشمون، وتم نقل المصاب إلى مستشفى أشمون العام.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات.