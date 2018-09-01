video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 02 سبتمبر 2018 12:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة شخص بطلق نارى فى مشاجرة بالمنوفية

السبت، 01 سبتمبر 2018 11:34 م
إصابة شخص بطلق نارى فى مشاجرة بالمنوفية إسعاف - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
إضافة تعليق
أصيب شخص بطلق نارى فى مشاجرة حادة بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية. 
 
تلقى اللواء سمير صلاح أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بإصابة شخص بطلق نارى فى مشاجرة بدائرة مركز أشمون. 
 
على الفور تم الدفع بسيارة إسعاف تحت إشراف الدكتور أمجد عبد الحميد مدير مرفق الإسعاف بالمحافظة، وبمتابعة شادى نبوى البدرى مشرف عام إسعاف المحافظة، وتم نقل المصاب "أحمد م ع" 23 سنة، مقيم بقرية مونسة التابعة لمركز أشمون، وتم نقل المصاب إلى مستشفى أشمون العام. 
 
وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات. 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تاجر يطعن زوج ابنته لخلافات المصاهرة فى المنوفية

اخبار محافظه المنوفيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مديرية أمن المنوفية

طلق نارى

أشمون




لا تفوتك
لأول مرة منذ 20 عاما.. موديز تتوقع فائضا بموازنة مصر العام المالى المقبل

لأول مرة منذ 20 عاما.. موديز تتوقع فائضا بموازنة مصر العام المالى المقبل

مصطفى مدبولى: تسليم 7048 وحدة بالحى السكنى بالعاصمة الإدارية فى ديسمبر

مصطفى مدبولى: تسليم 7048 وحدة بالحى السكنى بالعاصمة الإدارية فى ديسمبر

ننشر تفاصيل العقود المشروطة مع الجانب الصينى فى مجال الكهرباء.. إنشاء محطة فحم بقدرة 6 آلاف ميجا وات وأخرى للضخ والتخزين بـ2400 ميجا وات باستثمارات 8 مليارات دولار.. ومصدر: تكلفة المحطتين الأضخم فى تاريخ القطاع

ننشر تفاصيل العقود المشروطة مع الجانب الصينى فى مجال الكهرباء.. إنشاء محطة فحم بقدرة 6 آلاف ميجا وات وأخرى للضخ والتخزين بـ2400 ميجا وات باستثمارات 8 مليارات دولار.. ومصدر: تكلفة المحطتين الأضخم فى تاريخ القطاع

أيام على العام الهجرى الجديد.. معهد الفلك: ذو الحجة 30 يوماً وعام 1440 يبدأ الثلاثاء 11 سبتمبر الجارى.. هلال محرم لن يرى بمصر يوم الرؤية.. وطول العام الجديد سيبلغ 354 يوماً وينتهى فى 30 أغسطس 2019

أيام على العام الهجرى الجديد.. معهد الفلك: ذو الحجة 30 يوماً وعام 1440 يبدأ الثلاثاء 11 سبتمبر الجارى.. هلال محرم لن يرى بمصر يوم الرؤية.. وطول العام الجديد سيبلغ 354 يوماً وينتهى فى 30 أغسطس 2019

اتحاد الكرة يتفق مع شركة خاصة لاستقبال محمد صلاح بمطار القاهرة

اتحاد الكرة يتفق مع شركة خاصة لاستقبال محمد صلاح بمطار القاهرة

فتح باب التعاقد بنظام حق الانتفاع على أراضى الـ1.5 مليون فدان.. الإثنين

فتح باب التعاقد بنظام حق الانتفاع على أراضى الـ1.5 مليون فدان.. الإثنين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة