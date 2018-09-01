video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 01 سبتمبر 2018 04:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أمريكا وروسيا تعرقلان إجراء مباحثات بالأمم المتحدة لحظر "الروبوتات القاتلة"

السبت، 01 سبتمبر 2018 03:49 م
أمريكا وروسيا تعرقلان إجراء مباحثات بالأمم المتحدة لحظر "الروبوتات القاتلة" روبوتات القاتلة ـ صورة أرشيفية
واشنطن (أ ش أ)
إضافة تعليق

كشفت صحيفة (بولتيكو) الأمريكية النقاب عن أن الولايات المتحدة وروسيا كانتا ضمن دول حالت دون انتقال الأمم المتحدة إلى إجراء مباحثات رسمية بشأن إمكانية حظر ما يعرف بـ"الروبوتات القاتلة".

وأوضحت الصحيفة، فى تقرير على موقعها الإلكترونى اليوم السبت، أن ثمة اجتماعات عقدت لمدة أسبوع وانتهت اليوم السبت ناقشت خلالها مجموعة الدول الموقِّعة على (اتفاقية الأمم المتحة للأسلحة التقليدية) إمكانية نقل المفاوضات بشأن (الأسلحة ذاتية التحكم) إلى مستوى رسمى يمكن من خلاله التوصل إلى اتفاق لحظر استخدام هذه الأسلحة.

إلا أن قائمة من التوصيات غير الملزمة التى اطلعت عليها الصحيفة والتى اتفقت عليها الدول المشاركة، تحاشت مسألة الانتقال إلى مفاوضات رسمية من عدمها وأوصت باستمرار المحادثات غير الملزمة فى هذا الشأن.

ونقلت الصحيفة عن مارى ويرهام منسقة "حملة أوقفوا الروبوتات القاتلة" القول: إن روسيا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وإسرائيل وأستراليا كانت من الدول الرئيسية التى عارضت الدعوة إلى اتخاذ إجراء فى هذا الشأن.

وتسعى حملة (أوقفوا الروبوتات القاتلة) - التى تضم 75 منظمة غير حكومية فى 32 دولة - إلى فرض حظر على الأسلحة التى تستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى لاختيار أهدافها.

وخلال الاجتماعات، أكدت العديد من تلك الدول دعوتها للأمم المتحدة إلى بدء مفاوضات رسمية العام القادم، فيما يرى الخبراء أن مواقف الدول إزاء اللجوء إلى طاولة المفاوضات تزداد تصلبا.. ومن المقرر أن تجتمع تلك الدول مجددا فى جنيف فى نوفمبر القادم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصر تطالب بوقف تصنيع "روبوتات قاتلة" لحين إبرام اتفاقية دولية لحظرها

الولايات المتحدة تطلق جيش "روبوتات قاتلة" فى حروبها مع الدول عام 2050

روبوتات قاتله

امريكا

روسيا

الامم المتحده




لا تفوتك
معهد الفلك يعلن بدء العام الهجرى الجديد الثلاثاء 11 سبتمبر.. وعمره 354 يوما

معهد الفلك يعلن بدء العام الهجرى الجديد الثلاثاء 11 سبتمبر.. وعمره 354 يوما

اتحاد الكرة يتفق مع شركة خاصة لاستقبال محمد صلاح بمطار القاهرة

اتحاد الكرة يتفق مع شركة خاصة لاستقبال محمد صلاح بمطار القاهرة

آفاق جديدة فى القمة السادسة بين السيسى و"شى جين بينج".. الرئيس يشارك فى القمة الجماعية لمنتدى الصين – أفريقيا.. يبحث أوجه التعاون المشترك مع بكين.. ويجتمع بممثلى كبرى الشركات لمناقشة سبل زيادة استثماراتهم بمصر

آفاق جديدة فى القمة السادسة بين السيسى و"شى جين بينج".. الرئيس يشارك فى القمة الجماعية لمنتدى الصين – أفريقيا.. يبحث أوجه التعاون المشترك مع بكين.. ويجتمع بممثلى كبرى الشركات لمناقشة سبل زيادة استثماراتهم بمصر

"قاهر الفساد" مستشاراً للرئيس للحوكمة والبنية المعلوماتية.. محمد عرفان يتولى مسئولية رفع الأداء الحكومى.. رئيس الرقابة السابق يستكمل إعداد أكبر قاعدة بيانات للدولة وتوجيه الاستثمارات للمناطق الأكثر احتياجاً

"قاهر الفساد" مستشاراً للرئيس للحوكمة والبنية المعلوماتية.. محمد عرفان يتولى مسئولية رفع الأداء الحكومى.. رئيس الرقابة السابق يستكمل إعداد أكبر قاعدة بيانات للدولة وتوجيه الاستثمارات للمناطق الأكثر احتياجاً

"الصحة" تعلن ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 66

"الصحة" تعلن ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 66

شاهد في دقيقة.. 10 نقاط ترصد تفاصيل قضية "مقتل طالب الرحاب"

شاهد في دقيقة.. 10 نقاط ترصد تفاصيل قضية "مقتل طالب الرحاب"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة