أسعار الذهب اليوم السبت 1-9-2018 فى مصر

كتب إسلام سعيد

تراجعت أسعار الذهب اليوم السبت 1-9-2018 بقيمة تراوحت بين خمسون قرشا وجنيه واحد، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر شعبية فى مصر 606 حنيهات للجرام.

وسجل سعر عيار 18 حوالى 519 جنيها للجرام، وسجل الذهب عيار 24 حاليا 692 جنيها للجرام، والجنيه الذهب يبلغ سعره الآن 4888 جنيها للجرام.

وشهد سوق الصاغة نقص حاد فى معروض الذهب، وسجلت أوقية الذهب عالميا حتى الآن سعر 1201 دولار مع توقعات بانخفاض سعرها نتيجة تراجع الطلب على المعدن النفيس عالمياً.

وتشهد مبيعات الذهب محليا تراجعا كبيرا بعد الخروج من إجازة عيد الأضحى المبارك والذى شهد ارتفاعا في الطلب على الذهب لكن هذا الطلب تراجع بصورة كبيرة الآن لنصل لمرحلة شبه ركود تام.

وكانت مبيعات الذهب عيار 21 و 18 سيطرت على عمليات البيع والشراء خلال فترة احتفالا العيد ولا يوجد بيع أو تداول للذهب عيار 24 و الأعيرة الأخرى مثل 14 و 12 لعدم وجود طلب عليها.