294 طالبا تقدموا بطلب تقليل الاغتراب بمعامل جامعة السويس

السويس - سيد نون

قال الدكتور سيد الشرقاوى ، رئيس جامعة السويس ، أن الجامعة استقبلت 294 طالبا فى معامل الحاسب الآلى المخصصة للتنسيق من أجل إجراء تحويلات تقليل الإغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.

وأضاف الدكتور سيد الشرقاوى خلال اجتماع بمقر الجامعة ، أن الجامعة استقبلت فى اليوم الاول 116 طالبا واليوم الثانى 20 طالبا واليوم الثالث 25 طالبا واليوم الرابع 30 طالبا واليوم الخميس 33 واليوم السادس 20 واليوم السابع والأخير 80 طالبا بإجمالى 294 طالبا.

وأشار فى تصريحات صحفية إلى أن جامعة السويس تضم معملين لاستقبال الطلاب، الأول بكلية الآداب ويضم 18 جهاز حاسب آلي، ويقدم الدعم للطلاب 15 موظفا من شئون الطلاب لمساعدة المتقدمين في ملء الاستمارات وإطلاعهم على نوعية الدراسة بكل كلية، فضلا عن تواجد المتطوعين من اتحاد الطلاب بالجامعة والذين يقدمون تعريف عن كل كلية بجامعة السويس ونظام الدراسة ونبذة عن المواد.