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الخميس، 09 أغسطس 2018 12:57 م
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وفد ألمانى يزور منطقة "تونا الجبل" الأثرية بالمنيا

الخميس، 09 أغسطس 2018 12:05 م
وفد ألمانى يزور منطقة "تونا الجبل" الأثرية بالمنيا وفد الماني يزور منطقة "تونا الجبل" الأثرية بالمنيا
المنيا- فريق المحافظات
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إستقبل مكتب تنشيط السياحة بـ"تونا الجبل" بمركز ملوى بالمنيا، وفدًا المانيًا مكون من 28 سائحا لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية على أرض المحافظة، والتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية المصرية القديمة.
 
قال فرج عبدالعزيز مدير مكتب تنشيط السياحة بـ"تونا الجبل"، إن برنامج زيارة الوفد بدأ بزيارة مقبرة بتوزيروس ومقبرة إيزادورا والساقية الرومانية والسراديب، تلي ذلك زيارة لوحة حدود إخناتون ثم غادر الوفد المنطقة متجهين إلى منطقة الأشمونين وتل العمارنة لاستكمال برنامج زيارتهم للمناطق الأثرية بالمنيا.
 
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