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هلال ذى الحجة يولد فى سماء مصر السبت المقبل ووقفة عرفات 20 أغسطس

الخميس، 09 أغسطس 2018 01:10 م
هلال ذى الحجة يولد فى سماء مصر السبت المقبل ووقفة عرفات 20 أغسطس هلال - ارشيفية
كتب محمد محسوب
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قال الدكتور حاتم عودة رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، إن هلال شهر ذو الحجة سيولد مباشرة يوم السبت المقبل، بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة 11:58  ظهرا بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة، حيث أن ذلك هو "يوم الرؤية".

وأضاف "عودة"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الحسابات الفلكية  كشفت أن الهلال الجديد  من المقرر أن يبقى فى سماء مكة المكرمة 12 دقيقة وفى القاهرة لمدة 14 دقيقة بعد غروب شمس  "يوم الرؤية"، وفى محافظات مصر يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين 13 و 14 دقيقة، أما فى العواصم والمدن الإسلامية يبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين 1 لـ 21 دقيقة ، بينما يغرب الهلال الجديد مع غروب الشمس ذلك اليوم فى جاكرتا بأندونيسيا.

وأضاف رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، أنه بذلك  سيكون يوم الأحد 12 أغسطس الجارى هو غرة الشهر الهجرى الجديد، وتكون وقفة عرفات يوم الإثنين 20 أغسطس، وأول أيام عيد الأضحى يوم الثلاثاء 21 أغسطس.

 

 

 


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