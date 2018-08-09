منحة ألمانية لإعمار قطاع غزة بقيمة 13 مليون دولار

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أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطينى مفيد الحساينة عن التجهيز لمنحة إعمار جديدة بقيمة 13 مليون دولار بتمويل من ألمانيا من خلال مكتب unops فى غزة، وبالتنسيق الكامل مع وزارة الأشغال العامة والإسكان.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الخميس أن الحساينة أكد خلال لقائه مدير مكتب unops فى غزة توكوميستو التزام الحكومة الفلسطينية بإعادة إعمار كافة المنازل التى تعرضت للهدم الكلى خلال العدوان الإسرائيلى على القطاع قبل أربعة أعوام.

وناقش الجانبان خلال اللقاء تطورات العمل فى مشاريع الإعمار، وآليات التنسيق لإدخال المواد إلى القطاع من الجانب الإسرائيلي.