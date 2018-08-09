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الخميس، 09 أغسطس 2018 07:39 ص
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مقتل 78 عنصرا من ميليشيات الحوثى فى غارات للتحالف العربى باليمن

الخميس، 09 أغسطس 2018 07:36 ص
مقتل 78 عنصرا من ميليشيات الحوثى فى غارات للتحالف العربى باليمن طائرة عاصفة الحزم
كتب عبد الوهاب الجندى
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أعلنت قيادات التحالف العربى، اليوم الخميس، مقتل 78 عنصرا من ميليشيات الحوثى فى غارات للقوات على مناطق متفرقة فى الساحل الغربى لليمن.

وخسرت ميليشيات الحوثى الإيرانية عددا كبيرا من قادتها خلال الأشهر القليلة الماضية، مما وجه ضربة لمعنويات مسلحيها وأثر سلبا على قدراتها القتالية، وفق ما يقول خبراء عسكريون.

والأربعاء، قتلت غارة للتحالف العربى فى الحديدة غربى اليمن، محمد عبدالرقيب المنصور، الذى يعد أهم قيادات ما يسمى "كتائب البدر" التى تقلت تدريباتها فى إيران، وفق ما نقلت "سكاى نيوز".

 

 


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ميليشيات الحوثى

غارات للتحالف العربى

اليمن

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