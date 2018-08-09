مقتل وإصابة 44 من مسلحى طالبان فى اشتباكات مع القوات الأفغانية

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أعلنت الشرطة الأفغانية اليوم الخميس مقتل ما لا يقل عن 28 مسلحا من طالبان وإصابة 16 آخرين خلال اشتباك فى إقليم باكتيا بجنوب شرق أفغانستان.

قال المتحدث باسم الشرطة ساردار والى - فى تصريحات بثتها وكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية - إن المسلحين اقتحموا عددا من نقاط التفتيش الأمنية بالإقليم ليلة أمس، وردت القوات الأفغانية بشن هجمات انتقامية على المسلحين.



وأضاف المتحدث أن الاشتباكات بين الجانبين أسفرت عن مقتل 28 من مسلحى طالبان وإصابة 16 آخرين، وكذلك مقتل 3 من عناصر الشرطة الأفغانية وإصابة 4 آخرين.



وذكر مسؤولون بالشرطة المحلية أن الطريق السريع اُغلق لأن مسلحى زرعوا القنابل فيه، وتم الوصول إلى فريق لإزالة الألغام من المنطقة وتمشيط الطريق السريع.

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية ومن بينها طالبان على هذه الأنباء حتى الآن.