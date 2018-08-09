video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 09 أغسطس 2018 03:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل وإصابة 44 من مسلحى طالبان فى اشتباكات مع القوات الأفغانية

الخميس، 09 أغسطس 2018 02:33 م
مقتل وإصابة 44 من مسلحى طالبان فى اشتباكات مع القوات الأفغانية قوات الجيش الأفغانى
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت الشرطة الأفغانية اليوم الخميس مقتل ما لا يقل عن 28 مسلحا من طالبان وإصابة 16 آخرين خلال اشتباك فى إقليم باكتيا بجنوب شرق أفغانستان.

قال المتحدث باسم الشرطة ساردار والى - فى تصريحات بثتها وكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية - إن المسلحين اقتحموا عددا من نقاط التفتيش الأمنية بالإقليم ليلة أمس، وردت القوات الأفغانية بشن هجمات انتقامية على المسلحين.


وأضاف المتحدث أن الاشتباكات بين الجانبين أسفرت عن مقتل 28 من مسلحى طالبان وإصابة 16 آخرين، وكذلك مقتل 3 من عناصر الشرطة الأفغانية وإصابة 4 آخرين.


وذكر مسؤولون بالشرطة المحلية أن الطريق السريع اُغلق لأن مسلحى زرعوا القنابل فيه، وتم الوصول إلى فريق لإزالة الألغام من المنطقة وتمشيط الطريق السريع.
ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية ومن بينها طالبان على هذه الأنباء حتى الآن.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل 8 مدنيين وإصابة 6 إثر انفجار قنبلة شمالى أفغانستان

مقتل شخصين وإصابة 11 آخرين فى انفجار عبوة ناسفة شمال أفغانستان

ارتفاع ضحايا انفجار قنبلة شمال أفغانستان إلى 8 مدنيين

طالبان تبحث عن دعم أمريكى لمواجهة خطر داعش فى أفغانستان

مقتل 3 من حركة طالبان جراء اشتباكات فى شمال شرقى أفغانستان

أفغانستان

طالبان

أمن و حوادث




لا تفوتك
وزارة المالية تمد مهلة تحصيل الضريبة العقارية بدون غرامة تأخير حتى 15 أكتوبر

وزارة المالية تمد مهلة تحصيل الضريبة العقارية بدون غرامة تأخير حتى 15 أكتوبر

"المركزى للتعبئة العامة والإحصاء": تراجع التضخم السنوى لـ13% خلال يوليو

"المركزى للتعبئة العامة والإحصاء": تراجع التضخم السنوى لـ13% خلال يوليو

إهمال الزوجات فى الإجازات سبب الخناقات.. مروة تقيم دعوى طلاق بسبب انشغال زوجها.. وسمر تهرب من المنزل لتقصير زوجها فى واجباته الزوجية.. والأزواج: النساء مطالبهن كثيرة ونكديين.. وخبيرة: أغلقوا الهواتف فى العطلات

إهمال الزوجات فى الإجازات سبب الخناقات.. مروة تقيم دعوى طلاق بسبب انشغال زوجها.. وسمر تهرب من المنزل لتقصير زوجها فى واجباته الزوجية.. والأزواج: النساء مطالبهن كثيرة ونكديين.. وخبيرة: أغلقوا الهواتف فى العطلات

بعد فضائح قطر فى مونديال2022.. فيفا تنتفض ضد "تميم" وتكشف عن مطالب متزايدة لإعادة التحقيقات.. مراقبون: خسارة الدوحة لتنظيم كأس العالم مؤكدة حال فتح الملف.. وبريطانيا أقوى المرشحين لاستضافة الحدث الرياضى العالمى

بعد فضائح قطر فى مونديال2022.. فيفا تنتفض ضد "تميم" وتكشف عن مطالب متزايدة لإعادة التحقيقات.. مراقبون: خسارة الدوحة لتنظيم كأس العالم مؤكدة حال فتح الملف.. وبريطانيا أقوى المرشحين لاستضافة الحدث الرياضى العالمى

"شقق وهواتف وساعات".. الرشاة يعترفون على رئيس حى الهرم والنيابة تحبسهم

"شقق وهواتف وساعات".. الرشاة يعترفون على رئيس حى الهرم والنيابة تحبسهم

عودوا لأكل الأجداد.. تناول الفول والعدس والكشرى يحميك من الإصابة بمرض السكر

عودوا لأكل الأجداد.. تناول الفول والعدس والكشرى يحميك من الإصابة بمرض السكر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة