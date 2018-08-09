مقتل قيادى حوثى فى اشتباكات مع الجيش اليمنى جنوبى الحديدة

وكالات

لقى قيادى فى مليشيا الحوثى الانقلابية مصرعه، اليوم الخميس، برصاص الجيش الوطنى اليمنى فى جبهة الساحل الغربي، جنوبى محافظة الحديدة.

وأكد مصدر عسكرى فى ألوية العمالقة لموقع الجيش الرسمى "سبتمبر نت"، أن المدعو منصور حسين السوادى المكنى بـ"أبو حميد " ، لقى مصرعه مع عدد من مرافقيه فى مواجهات مع قوات الجيش خلال اليومين الماضيين فى مركز مديرية الدريهمي.

وأوضح المصدر أن "السوادي" كان قائدًا لما يسمى "التدخل السريع" التابعة للمليشيا الحوثية الانقلابية فى المديرية ذاتها.