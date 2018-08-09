مصر والأردن يوقعان اتفاقيات تنظم بيع وشراء الغاز الطبيعى بين البلدين

كتب: أحمد أبو حجر

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات موسعة مع المهندسة هالة زواتى وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، فى أول زيارة لها لمصر شملت بحث الموقف التنفيذى للمشروعات المشتركة والاستراتيجيات التى تم وضعها لتأمين توفير وتنويع مصادر الطاقة خاصة الغاز الطبيعى بين البلدين، فضلاً عن سبل الاستفادة من خبرات وقدرات الشركات المصرية لتطوير البنية الأساسية لاستخدام الغاز الطبيعى في المدن الأردنية استناداً لما تمتلكه مصر من خبرة واسعة لكونها من الدول الرائدة فى استخدامات الغاز الطبيعى.

وتم خلال المباحثات توقيع عدة اتفاقيات تعديل على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم القائمة بين شركات الغاز الطبيعى في البلدين والتى تنظم عملية بيع وشراء الغاز الطبيعى بين البلدين فى مجال تشغيل وصيانة خطوط أنابيب وشبكات نقل البترول والغاز الطبيعى، بالإضافة إلى مشاركة شركات قطاع البترول المصرى فى تنفيذ مشروعات توصيل الغاز داخل الأردن.

مباحثات وزير البترول مع وزيرة الطاقة الأردنية

وأكد الملا خلال اللقاء على أهمية العلاقات المشتركة وضرورة تعزيز التعاون الثنائى فى ظل العلاقات المتميزة بين البلدي ، مشيراً إلى أن قطاع البترول يسعى بشكل مستمر إلى فتح مجالات عمل جديدة لشركاته خارج مصر وزيادة استثماراتها وأن دخول شركات الغاز المصرية إلى السوق الأردنية يعد إضافة قوية لها ويمثل مدخلاً هاماً للتوسع في أنشطتها.

ومن جانبها أكدت وزيرة الطاقة الاردنية، أن هناك العديد من مجالات التعاون المشتركة بين ‏البلدين يمكن أن تسهم فى تحقيق نتائج إيجابية تعود بالنفع على الجانبين وأن الفترة المقبلة ‏ستشهد مزيد من الدعم لإعطاء دفعات للمشروعات المشتركة التي تمثل قاعدة انطلاق لدعم ‏العلاقات الاقتصادية خاصة وأن الطاقة هى عَصّب التنمية وأن هناك تفاهم وتنسيق كامل لإنجاز ‏مشروعات الغاز الجارى تنفيذها.‏

وأشادت الوزيرة الأردنية بما أطلعت عليه من خبرات متميزة بشركات قطاع البترول المصرى وما لمسته من تعاون بناء بين البلدين، وأكدت تقديرها لما تقدمه مصر من جهد ملموس لتطوير الشراكة بين البلدين وتفعيل ما يتم الاتفاق عليه من مشروعات ومجالات عمل مشتركة.

وزير البترول خلال مباحثاته مع الوزيرة الأردنية والوفد المرافق

واستعرض المهندس فؤاد رشاد رئيس هيئة المديرين بشركة فجر الأردنية المصرية، موقف تقدم الأعمال بمشروعات الغاز الطبيعى بالأردن والدراسات التي تم إعدادها لتزويد المدن الصناعية ومدينتى عمان والعقبة بالغاز الطبيعى عن طريق تنفيذ شبكات الغاز الطبيعى داخل المدن وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل والقطاع التجارى، مشيراً إلى أن الشركة تستعين بخبرات شركات قطاع البترول المصرى (بتروجت وانبى وجاسكو وغاز مصر) في انجاز وتنفيذ هذه المشروعات.

وعلى جانب آخر شملت جلسة المباحثات التنسيق بين الجانبين في مجال أنشطة الثروة المعدنية خاصة في مجال تنظيم تعظيم استخدام الفوسفات بتصنيعه وتصديره لتجنب التنافس الذى يضر بأسعار تصدير فوسفات البلدين ، ومن جانبها اكدت الزواتى على أهمية تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين في مجال الثروة المعدنية بما يحقق مصالح الجانبين .