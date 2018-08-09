مصرع 22 شخصا بسبب الفيضانات فى النيجر

(أ ف ب)

قُتل 22 شخصاً فى فيضانات تسبّبت بها أمطار غزيرة فى النيجر، على ما أعلنت الحكومة.

وقالت وزارة العمل الإنسانى: "للأسف لقد أحصينا 22 حالة وفاة"، مشيرة إلى أن المياه دمرت أيضا 3131 مسكنًا و3902 هكتار من المحاصيل، وقد نفقت أيضا 26344 رأسًا من الماشية.

وكانت حصيلة سابقة أوردتها الأمم المتحدة فى 18 يوليو قد أشارت إلى وجود 13 قتيلاً، فضلاً عن تضرّر 17 ألف شخص من جراء الفيضانات.

وموسم الأمطار فى أوجه حاليًا فى النيجر، ورغم فترته القصيرة التى لا تتجاوز ثلاثة أشهر، يواجه هذا البلد منذ سنوات فيضانات تطال أيضًا المناطق الصحراوية الشمالية.

وهذا العام أعلنت السلطات الانتهاء من بناء سدود عدّة لحماية آلاف السكان فى العاصمة من الفيضانات التى تؤدى إلى ارتفاع منسوب نهر النيجر.