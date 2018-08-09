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الخميس، 09 أغسطس 2018 03:58 م
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محافظ سوهاج يتابع استعدادات استقبال الرئيس السيسي لافتتاح المتحف القومى

الخميس، 09 أغسطس 2018 03:51 م
محافظ سوهاج يتابع استعدادات استقبال الرئيس السيسي لافتتاح المتحف القومى محافظ سوهاج يتابع استعدادات استقبال الرئيس
سوهاج – عمرو خلف
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تابع الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، واللواء توفيق خالد سعيد قائد المنطقة الجنوب العسكرية آخر الاستعدادات التى تقوم بها أجهزة المحافظة لاستقبال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمحافظة سوهاج لافتتاح متحف سوهاج القومى، وذلك خلال الأيام القليلة القادمة.
 
 
وأكد عبد المنعم، فى بيان له، على أن افتتاح متحف سوهاج القومى حلم لكل أبناء المحافظة منذ سنوات واكتمل بعد توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن متحف سوهاج سيساهم بشكل كبير فى زيادة الأفواج السياحية من الأجانب والمصريين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، حيث سيضع سوهاج على الخريطة السياحية العالمية بقوة، بالإضافة إلى القطع الأثرية المميزة المعروضة به، وموقعه الاستراتيجى المطل على النيل.
 
 
ووجه عبد المنعم، المحاسب كمال شلبى السكرتير العام المساعد للمحافظة ومسئولى الوحدة المحلية لحى شرق لإعادة دهان البلدورات وتهذيب الأشجار ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بالاستاد الرياضى والمتحف وديوان عام محافظة سوهاج ليظهر بالشكل الحضارى أمام ضيوف المحافظة، على أن تنتهى تلك الأعمال خلال الساعات القليلة القادمة على أن يتم التنسيق بين جميع أجهزة المحافظة وتحت إشراف السكرتير العام المساعد.

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