محافظ القليوبية يقرر النزول بدرجة تنسيق المدارس الفنية المتقدمة فى حدود الفصول

القليوبية إبراهيم سالم - نيفين طه

قرر محافظ القليوبية اللواء محمود عشماوي، النزول بدرجات تنسيق القبول المدارس الفنية المتقدمة (تجارى وفندقى، وزراعى وصناعى وفندقى 3 سنوات) للطلبة الحاصلين على شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسى 2018، وذلك فى حدود الفصول المتاحة والكثافات المقررة، حالة وجود مكان بالمدرسة، كاستجابة منه لرغبة أولياء الأمور وتخفيف العبء المالى عليهم.

وأكد المحافظ، أن هناك مدارس فنية قد اكتملت الكثافة بها،موضحا:" على أولياء أمور الطلبة الراغبين فى التقدم لإلحاق أبنائهم بمدارس التعليم الفنى التقدم إلى المدارس الفنية الأقرب إلى محل سكنهم، التى بها أماكن شاغرة وفق درجات التنسيق الاتية:

-مدرسة بنها الفنية المتقدمة للشئون الفندقية والخدمات السياحية : البنين 225 درجة والبنات 195 درجة

- مدرسة بهتيم الفنية المتقدمة للشئون الفندقية والخدمات السياحية: البنين 210 درجة والبنات 175درجة

- مدرسة القناطر الخيرية الفنية للشئون الفندقية والخدمات السياحية: البنين 190 درجة والبنات 170 درجة

- مدرسة بنها الفنية المتقدمة التجارية المشتركة: البنين 215 درجة والبنات 185 درجة

- مدرسة شبرا الخيمة الفنية المتقدمة التجارية المشتركة: البنين 215 درجة والبنات 185 درجة

- مدرسة مسطرد الثانوية الزراعية المتقدمة للتصنيع الغذائى: البنين والبنات 158 درجة

- مدرسة عرب جهينة الفنية الصناعية المتقدمة: البنين 199 درجة.

ووجه المحافظ، بضرورة مراعاة الكثافات بفصول المدارس الثانوية الفنية بمجالاتها المختلفة مع التأكيد على أهمية الاهتمام بالتعليم الفنى والمهنى وإسهامه فى دعم منظومة التنمية مع حاجة المحافظة إلى تخريج مزيد من الكوادر الفنية المدربة وحاجة كافة المشروعات التنموية الحالية والمستقبلية بالمحافظة إليهم.

واوضح المحافظ، بأنه جارى دراسة النزول بتنسيق الثانوى العام، استجابة لأولياء أمور وحرصاً على مستقبل أولادهم.