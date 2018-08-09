محافظ القليوبية يعتمد 14 مليون جنيه رواتب للعاملين بالمحافظة

القليوبية نيفين طه

أكد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، أنه اعتمد 14 مليون جنيه مرتبات جميع العاملين بالمحافظة على أن يتم صرف المرتبات فى 15 أغسطس قبل عيد الأضحى.

وقال المحافظ:"ممنوع تأخير القبض تحت أى ظرف"، مشيرا إلى أنه تم صرف 4 ملايين جنيه على رؤساء المراكز، قائلا: "المسئول اللى ميقبضشى الناس يروح أفضل له".

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى بحضور الدكتور أحمد عواد السكرتير العام ونائب مدير الأمن واللواء نبيل العادلى مدير إدارة المرور وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.