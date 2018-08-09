محافظ الإسماعيلية: ليس لدينا عشوائيات أو أزمة إسكان.. ومحمد صلاح قدوة للشباب

قال اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، إن مشروع محور "30 يونيو" الجديد يعد واحدًا من أهم ثلاثة مشاريع عملاقة ضمن المشروع القومى لتطوير شبكة الطرق القومية، ويعتبر ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة لمنطقة محور قناة السويس وتصل جملة تكلفته إلى ما يزيد عن 1.8 مليار جنيه، ويجرى العمل حاليًا بالمشروع على قدم وساق وفى سباق مع الزمن حتى يتم تسليم الطريق قبل نهاية العام الحالى لتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى ملف المشروعات الخدمية والتنموية الجديدة، وهو طريق دولى مواز لقناة السويس ويربط موانئ البحر المتوسط فى الشمال الإسكندرية ودمياط وشرق التفريعة مع موانى البحر الأحمر فى السويس وسيخدم الدولة بالكامل.

أضاف طاهر، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، بالنسبة لملف تقنين وضع اليد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، تقرر مد المهلة المخصصة للمواطنين أصحاب الطلبات الذين تقدموا للجنة تقنين وضع اليد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة لتقنيين أوضاعهم، على أن يكون آخر موعد لسداد رسوم الفحص والمعاينة المستحقة عليهم هو يوم 19 من شهر أغسطس المقبل، وتم حتى الآن استرداد 15 ألف فدان، استرداد وإزالة التعديات، وإجمالى طلبات التقنيين لواضعى اليد على الأراضى 13 ألف طلب، منها 6358 طلب تقنين أراضى زراعية بإجمالى مساحة قدرها 82457 فدانا، و6637 طلب تقنين لأراضى بناء ومبانى إجمالى مساحة قدرها مليونى مترًا مربعًا.

وعن حركة المحافظين المنتظرة، قال محافظ الإسماعيلية: "لا أعلم أى شيء عن مصيرى فى حركة المحافظين الجديدة، فحن آخر من يعلم بالحركة المحافظين أو أى تغييرات فيها، وإبلاغنًا بيتم قبلها بساعات قليلة فقط، سواء بالاستمرار أو الرحيل".

وكشف محافظ الإسماعيلية، آخر تطورات المزارع السمكية بالمحافظة، مؤكدًا أنه تم افتتاح مرحلتين بالمشروع، متابعًا: "وهذه المزارع بتشتغل فى أنواع معينة من الأسماك التى لها مستودع معين فى التعامل معاها، بالإضافة أنها أسماك معظمها تصدير، مثل "الدنيس والوقار اللوت القاروص والجمبرى"، وتم عمل بروتوكول مع الشركة الوطنية لهيئة الاستزراع السمكى وهيئة قناة السويس لفتح 4 منافذ لتوزيع أسماك داخل مدينة الإسماعيلية، والمشروع يقع شرق قناة السويس فى محيط مدينة القنطرة شرق، وتشرف عليه هيئة قناة السويس، بمساحة 7500 فدان، وبه 4000 حوض لأنواع مختلفة من الأسماك".

وعن المشروعات الاستثمارية بالمحافظة، أكد اللواء يس طاهر، على أن المحافظة يوجد بها 3 مناطق صناعية ومنطقة حرة، (منطقتين غرب الإسماعيلية ومنطقة حرة فى مواجهتهم ومنطقة صناعية فى القنطرة شرق)، والحركة فيهم كثيفة جدًا وعدد كبير من المشروعات تم تشغيها، وتوفر المناطق الصناعية فى المحافظة حوالى 70 ألف فرصة عمل، ونعمل على إضافة منطقة استثمارية جديدة جنب المنطقة الحرة الحالية.

وعن ملف الصحة بالمحافظة، أكد محافظ الإسماعيلية، أنه تم حل أزمة مستشفى أبو خليفة للطوارئ والحوادث، والتى تقع على طريق الإسماعيلية – بورسعيد، وذلك بعد توقف دام لأكثر من 12 عامًا، ليكون أكبر مستشفى للطوارئ واستقبال حوادث الطرق لخدمة المحاور والطرق الإقليمية ومحافظات القناة الثلاث، بعد اعتماد مبلغ 273 مليون لتجهيزه للافتتاح والتشغيل فى موعد غايته قبل نهاية هذا العام، بجانب العمل الجارى حاليًا بتطوير المستشفى العام، فى أكبر مرحلة تطوير حدثت فى تاريخها، والذى تصل تكلفته إلى 362 مليون جنيه، وسيكون جاهز للافتتاح خلال شهور.

وعن ملف الإسكان، شدد محافظ الإسماعيلية، على أنه فى الفترة الأخيرة تم تسليم 2808 وحدات إسكان اجتماعى، ويوجد بالمحافظة إسكان قومى وشباب بأعداد كبيرة كان فيها حالة تعثر وبدأنا نحرك ملفها خلال الفترة الماضية، مضيفًا: "خلال الفترة المقبلة، هيكون هناك مدينة كاملة هى مدينة الإسماعيلية الجديدة، بحوالى 57 ألف وحدة سكنية بخدماتها، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة هيكون الإسماعيلية عندها وفرة فى الإسكان وليس مشكلة إسكان، كما أن الإسماعيلية لا يوجد بها عشوائيات، لكن يوجد مناطق إعادة تخطيط وتطوير، وتم تطوير عدد من المناطق، وتم بناء عمارات وتسكين الأهالى فيها".

واستطرد اللواء يس طاهر، حديثه: "أتابع عمل رؤساء المدن والقرى على مدار الساعة واليوم ويقوم بالجولات الميدانية التى يحرص عليها باستمرار، بالإضافة إلى عقد اجتماع متابعة أسبوعى بيتم فيه مناقشة تفاصيل أعمالهم أسبوعيًا، وبيتم عمل مجلس تنفيذى مصغر الأربع من كل أسبوع.

وعن استعدادات المحافظة لعيد الأضحى، أكد طاهر، على أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى وحالة الطوارئ بمختلف مديريات الخدمات والوحدات المحلية، للتصدى لأى محاولات لتجار المواشى بالبيع فى الشوارع الرئيسية، وتم تخصيص أماكن لهم محددة للبيع، كذلك تم سوف يتم فتح كل مجازر المحافظة بالمجان فى العيد لذبح الأضاحى، تحت الإشراف الطبى البيطرى الكامل.

وعن رأيه فى مؤتمرات الشباب، أوضح المحافظ، أن الإسماعيلية كانت إحدى المحافظات التى احتضنت هذا المؤتمر من قبل، وإذا كانت هناك حالة من حالات الرصد للإنجازات الرئيسية للرئيس السيسى خلال فترة توليه الحكم، متابعًا: "هتكون مؤتمرات الشباب دى على رأس هذه الإنجازات، لأنه نجح بشكل كبير فى فق عقده التواصل مع الشباب، حيث كانت معضلة كبيرة، وعلى مستوى عصور وأنظمة سابقة لم يكن هناك لغة حوار مشتركة مع الشباب ومكنشى حد عارف يوصل لهم إزاى، والآن إليه الوصول للشباب والتفاهم والتحاور معاهم أصبحت موجودة، والشباب أقتنع بها".

وفى سياق آخر، أكد محافظ الإسماعيلية، على أن محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى والمحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى، يصلح أن يستخدم قدوة كشاب اجتهد وبذل مجهودًا واعتمد على نفسه إلى أن أصبح واحد من أفضل لاعبى العالم، وبالتالى، فهو نموذج للشاب المتميز الذى أصر على النجاح.