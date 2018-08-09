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مايكل مور يحتفى بفوز رشيدة طليب بمقعد فى الكونجرس بصورة تجمعها على إنستجرام

الخميس، 09 أغسطس 2018 12:09 م
مايكل مور يحتفى بفوز رشيدة طليب بمقعد فى الكونجرس بصورة تجمعها على إنستجرام الكونجرس الأمريكى - صورة أرشيفية
كتبت: إنجى مجدى
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احتفى المخرج العالمى مايكل مور، بفوز الأمريكية من أصل فلسطينى، رشيدة طليب، بمقعد فى الكونجرس، حيث فازت بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطى عن المقاطعة رقم 13 فى ولاية ميتشجان الأمريكية.

 

ونشر المخرج الأمريكى المعروف، على حسابه بموقع إنستجرام، صورة تجمعه مع رشيدة وكتب "إنتصار! رشيدة طليب فازت فى الانتخابات التمهيدية فى ديترويت لتصبح أول إمرأة مسلمة فى الكونجرس! هى أمريكية فلسطينية، هى ديمقراطية اشتراكية، لكن الأهم أنها تمتلك قلب وروح وشجاعة لقيادتنا نحو يوم أفضل.. هى و1000 رشيدة أخرى.. إلى الأمام!".

 

وبعد أن فازت طليب فى الانتخابات التمهيدية داخل الحزب الديمقراطى وفيما لا يوجد مرشح جمهورى ينافسها فى الإنتخابات النصفية للكونجرس، المقررة نوفمبر المقبل، مما يعنى أنها سوف تدخل الكونجرس دون منافسة حيث ستحل بدلا من جون كونيرز، الذى تقاعد العام الماضى بعد مزاعم بالتحرش الجنسى.


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مايكل مور

رشيدة طليب

الكونجرس

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