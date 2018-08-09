ماليزيا تدعو للمزيد من التبادل الدولى بين الشباب لتجنب الحروب والإرهاب

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دعا رئيس الوزراء الماليزى مهاتير محمد اليوم الخميس إلى المزيد من التبادل الدولى بين الشباب كطريقة لتجنب الحروب والإرهاب، وذلك خلال تواجده فى اليابان للحصول على درجة فخرية من إحدى الجامعات جنوب البلاد.

وقال رئيس الوزراء الماليزى - حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية - إن القضاء على الإرهاب يتطلب أكثر من دفاع جيد، معربا عن اعتقاده بأن مجرد محاربة الإرهاب لن تضع نهاية له ، ولكن يجب معرفة أسباب لجوء هؤلاء الأشخاص إليه والتعامل مع هذه الأسباب لوقف الأعمال الإرهابية.

وتعد هذه هى ثانى زيارة يقوم بها مهاتير محمد إلى اليابان منذ توليه رئاسة الوزراء فى ماليزيا في شهر مايو الماضى.