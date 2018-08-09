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خالد صلاح
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لمدة 24 ساعة..انقطاع المياه عن بعض مناطق الفيوم بسبب أعمال ربط خزان "بيهمو"

الخميس، 09 أغسطس 2018 10:56 ص
لمدة 24 ساعة..انقطاع المياه عن بعض مناطق الفيوم بسبب أعمال ربط خزان "بيهمو" انقطاع المياه - صورة ارشيفية
الفيوم - رباب الجالي
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، انقطاع مياه الشرب لمدة 24 ساعة، بسبب أعمال ربط خزان ورافع مياه بيهمو الجديد بمركز سنورس، وأيضا عمل صيانة للخط 1000مم بمدخل عزبة الهدير بالطريق الدائرى.
 
قال اللواء هشام درة رئيس مجلس ادارة الشركة، أن قطع المياه يستمر لمدة 24 ساعة، تبدأ اعتبارا من الساعة التاسعة صباح يوم السبت حتى الساعة التاسعة صباح يوم الأحد، وأن المناطق المتأثرة هى "ابهيت الحجر، الزاوية الخضراء، بيهمو وتوابعها، السليين، فيديمين، ترسا و نقاليفة وتوابعهم، المنطقة السياحية بمدينة سنورس"، اما مركز الفيوم فلم يتأثر سوى قريتى زاوية الكرادسة ، بنى صالح.
 
وطالب رئيس مجلس الإدارة المواطنين، وأصحاب المستشفيات والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب، لحين الانتهاء من أعمال الربط والصيانة.
 
 

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