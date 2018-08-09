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للحاج مريض القلب.. 10 نصائح مهمة احرص على اتباعها عند أداء شعائر الحج

الخميس، 09 أغسطس 2018 04:35 م
للحاج مريض القلب.. 10 نصائح مهمة احرص على اتباعها عند أداء شعائر الحج حجاج - أرشيفية
كتبت أمل علام
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يقدم الدكتور أحمد حسنى العدوى أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية بطب المنصورة، 10 نصائح مهمة للحجاج مرضى القلب الذين سيؤدون شعائر الحج هذا العام، لتجنب حدوث مضاعفات خلال فترة الحج، تعرف عليها:

أولا : الإكثار من شرب السوائل طوال فترة الحج، وخاصة أثناء الشعائر، وخاصة مرضى قصور الشريان التاجى ومرضى جراحة القلب المفتوح .

ثانيا : الاهتمام بأخذ الأدوية فى مواعيدها، ويمكن اصطحابها فى حقيبة اليد، لأنها لا تفسد الشعائر .

ثالثا : عدم التعرض لأشعة الشمس بصورة مباشرة وذلك باصطحاب شمسية "مظلة " خلال فترة الظهيرة، والإكثار من غسل الوجه، والرأس بالماء البارد.

رابعا: الاعتماد على الوجبات الخفيفة والفاكهة والبعد عن الوجبات الدسمة الغنية بالدهون.

خامسا: لمرضى ضعف عضلة القلب ننصح بالراحة بين أشواط السعى بين الصفا والمروة ،وإذا لم تستطيع المشى لفترات طويلة فيمكن طلب المساعدة للسعى أثناء الجلوس على كرسى متحرك.

سادسا : يرجى أخذ بعض أدوية الطوارئ وذلك لمرضى قصور الشريان التاجى مثل الأقراص التى توضع تحت اللسان عند حدوث آلام الصدر.

سابعا : مرضى القلب المصابين بالسكر يمنع منعا باتا أخذ علاج السكر بدون طعام سواء الإفطار أو العشاء منعا لحدوث نوبات انخفاض السكر فى الدم.

ثامنا : مرضى القلب الذين يتناولون أدوية سيولة الدم يرجى الحذر من التعرض للتزاحم والكدمات منعا لحدوث النزيف.

تاسعا: فى حالة حدوث أى حالة طارئة يرجى استشارة الطبيب المرافق فى أسرع وقت.

عاشرا: لا تتردد فى طلب المساعدة بصورة عاجلة فى بداية الأعراض فيمكنك تجنب المضاعفات بسرعة العلاج.

 

 


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