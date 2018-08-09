قتلى وجرحى فى صفوف المليشيات الحوثية فى معارك بجبهة صرواح "فيديو"

إيمان حنا

سقط عدد من عناصر مليشيات الحوثى الانقلابية بين قتيل وجريح، اليوم، فى معارك وقصف مدفعى لقوات الجيش الوطنى وبغارات لطيران التحالف العربى فى جبهة صرواح غربي محافظة مأرب.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن مجموعة من عناصر مليشيات الحوثى الانقلابية حاولت التسلل إلى مواقع للجيش الوطنى فى جبهة صرواح، إلا أن أبطال الجيش الوطنى أفشلوا هذه المحاولة اليائسة وتمكنوا من قتل وجرح عدد من عناصر المليشيات المهاجمة، وأجبروا من تبقى منها على الفرار.

وأضاف المصدر أن طيران التحالف العربي استهدف بعدة غارات مواقع وتعزيزات لمليشيات الحوثي الانقلابية، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات وتدمير آليات، إضافة إلى قتلى وجرحى آخرين بقصف مدفعي لقوات الجيش.

ولفت المصدر إلى أن عددًا من الجثث الحوثية لا زالت متناثرة في شعاب المنطقة حتى اللحظة.