فرنسا ترحب بقرار رئيس الكونغو بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة

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رحب الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، بقرار رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية جوزيف كابيلا بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة فى بلاده؛ تنفيذا لالتزامه باحترام أحكام الدستور الكونغولي.

وقال قصر الإليزيه -فى بيان اليوم الخميس- إن فرنسا تتقدم بتحية إجلال لعمل الرئيس كابيلا من أجل وحدة وسلامة بلاده وتبدى استعدادها لمساندة جهود السلطات الكونغولية لتنظيم اقتراع حر وشفاف وشامل فى 23 ديسمبر المقبل، بالتعاون مع شركائها وخاصة الاتحاد الأفريقى والمنظمات الإقليمية ودول الجوار.

وكان متحدث باسم رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية جوزيف كابيلا، أعلن أمس الأربعاء أن الرئيس لن يترشح للانتخابات المقبلة المقررة فى ديسمبر ليلتزم بحد الفترتين الرئاسيتين، مؤكدًا أنه اختار مرشحًا مواليًا له لخلافته فى المنصب.

وتعرض كابيلا لضغوط قوية من حلفاء إقليميين مثل أنجولا، إضافة إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى لحمله على التنحي.