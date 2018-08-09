عشرات القتلى والجرحى فى هجوم على حافلة تقل أطفالا فى سوق باليمن

أ ف ب

قتل وأصيب العشرات من اليمنيين الخميس فى هجوم على حافلة كانت تقل أطفالا شمال اليمن، بحسب ما اعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى اليمن.

وكتبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى اليمن فى تغريدة على حسابها على موقع تويتر "عقب هجوم وقع صباح اليمن على حافلة تقل أطفالا فى سوق ضحيان شمال صعدة، استقبل مستشفى تدعمه اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى اليمن عشرات من القتلى والجرحى"، دون أن توضح طبيعة الهجوم.