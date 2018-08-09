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الخميس، 09 أغسطس 2018 12:33 م
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عشرات القتلى والجرحى فى هجوم على حافلة تقل أطفالا فى سوق باليمن

الخميس، 09 أغسطس 2018 11:01 ص
عشرات القتلى والجرحى فى هجوم على حافلة تقل أطفالا فى سوق باليمن الصليب الأحمر
أ ف ب
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قتل وأصيب العشرات من اليمنيين الخميس فى هجوم على حافلة كانت تقل أطفالا شمال اليمن، بحسب ما اعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى اليمن.

وكتبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى اليمن فى تغريدة على حسابها على موقع تويتر "عقب هجوم وقع صباح اليمن على حافلة تقل أطفالا فى سوق ضحيان شمال صعدة، استقبل مستشفى تدعمه اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى اليمن عشرات من القتلى والجرحى"، دون أن توضح طبيعة الهجوم.

 

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التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

الأسكندراني

( كتبها التاريخ ) !!!!

...و...و السعوديه تقتل أطفال اليمن .

عدد الردود 0

بواسطة:

الأسكندراني

(( السعوديون ))

...و...و قتلوا أطفال اليمن ....اكتب ياتاريخ ....الله المنتقم من آل سعود .

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