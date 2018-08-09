ضبط 9 أطنان دقيق مدعم وعسل مخلوط بأعشاب جنسية خلال حملة تموينية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة و جمال أبو الفضل

شنت الأجهزة أاأمنية بالبحيرة برئاسة اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن حملة مكثفة للرقابة على الأسواق وضبط المخالفين بالتعاون مع مديرية التموين.

وأسفرت تلك الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية عن ضبط سيارة نقل فر قائدها هارباً تاركاً إياها بناحية قرية محلة فرنوى مركز شبراخيت محمل عليها 9.300 طن دقيق بلدى مدعم.

وضبط "ع.ر.إ" 43 سنة صاحب محل لبيع الأسمدة والمغذيات الزراعية كائن بمدينة بدر لقيامه بحيازة وعرض للبيع كبريت زراعى مجهول المصدر وبدون فواتير دالة على مصدره وضُبط بحوزته كمية 800 كيلو كبريت زراعى.

كما أسفرت الحملة عن ضبط "م.ا.ع" 44 سنة صاحب مصنع لتعبئة عسل النحل والعسل المخلوط بالأعشاب المقوية جنسيا بدون ترخيص كائن بمدينة إيتاى البارود، لقيامه بإدارة المصنع بدون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة وضُبط بحوزته 320 كيلو عسل نحل و2304 كيس عسل به مقويات جنسية.

وضبط "أ.س.ع" 41 سنة صاحب ثلاجة لحفظ المواد الغذائية كائنة بشارع بمدينة دمنهور لقيامه بحيازة وتخزين مواد غذائية منتهية الصلاحية وضُبط بحوزته 40 كيلو جبنه بيضاء و250 علبة زبادى.