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ضبط مدير محطة وقود لبيعه بنزين مدعم بالسوق السوداء بالإسكندرية

الخميس، 09 أغسطس 2018 12:58 م
ضبط مدير محطة وقود لبيعه بنزين مدعم بالسوق السوداء بالإسكندرية محطه وقود-ارشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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شنت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، حملة مكبرة على الأسواق وتم ضبط  "ا م م" 45 سنة المدير المسئول عن  محطة وقود بطريق الاوتستراد بدائرة قسم سيدى جابر وضبط  7800  لتر بنزين 80 أوكتين مدعم، بقصد بيعها بالسوق السوداء، و تحرر المحضر رقم 17427/2018  جنح قسم سيدي جابر، وجارى العرض على النيابة.
 
وفى مجال السلع الغير صالحة تم ضبط "م ا ا" 45 سنة المدير المسئول عن مصنع لمنتجات الألبان " بدون ترخيص " بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالاشتراك مع مفتشي مديرية التموين والتجارة الداخلية وضبط كمية قدرها 3.803 طن عبارة عن "عبوات زبده - ملح يودي - شورتنج" مستلزمات إنتاج" - جبن - برميل منفحة سائلة - نترات الصوديوم " مستلزمات إنتاج " - نشا بطاطس  - سولار مدعم ، و تحرر المحضر رقم 636/ 2018 جنح قسم شرطة أول العامرية، وجارى العرض على النيابة.
 
وتم ضبط "م س م" 45 سنة المدير المسئول عن محل لبيع اللحوم المجمدة بدائرة قسم مينا البصل بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية "منطقة غرب ووسط الدلتا " لحيازته وعرضه للبيع كمية وقدرها " 36  " كجم من اللحوم المجمدة " كلاوي – سجق " بها تغير في الخواص الطبيعية  وغير صالحة للإستهلاك الآدمي  ،وتحرر المحضر رقم 13731/2018 جنح قسم شرطة مينا البصل  ..  وجارى العرض على النيابة .
وفى مجال ضبط السلع مجهولة المصدر تم ضبط "ص ش ا" 26 سنة صاحب محل لبيع الخردوات بدائرة قسم ثان المنتزه، لحيازته وعرضه للبيع "600 " علبة سجائر أجنبية الصنع ومجهولة المصدر، و تحرر المحضر رقم 13090/2018 جنح أمن دولة طوارئ قسم شرطة ثان المنتزه وجاري العرض على النيابة.
 
وفى مجال البيع بأزيد من السعر الرسمى، وتم ضبط 3 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي "سجائر "، وفى مجال إدارة المنشئات بدون ترخيص من الجهات المختصة ،وتم ضبط 4  قضايا إدارة وتشغيل منشأه بدون ترخيص، وفى مجال مخالفات المخابز والمطاحن، وتم ضبط  3  مخالفة مخابز " 2 نقص وزن - إنتاج خبر غير مطابق للمواصفات  "
 
وفي مجال سحب عينات من المطاحن، وتم سحب عدد  4 عينات { دقيق بلدي – قمح – رده ناعمة } لتحليلها بمعامل وزارة التموين ،وفي مجال عدم حمل شهادة صحية، تم ضبط 10  قضايا عدم حمل شهادة صحية، وفى مجال عدم الإعلان عن الأسعار، تم ضبط  8  قضايا عدم الإعلان عن الأسعار بالمحلات العامة.
 

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