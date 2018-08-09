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الخميس، 09 أغسطس 2018 01:40 م
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ضبط عامل طعن أمينى شرطة بسلاح أبيض داخل مكتب بريد جهينة بسوهاج

الخميس، 09 أغسطس 2018 12:38 م
ضبط عامل طعن أمينى شرطة بسلاح أبيض داخل مكتب بريد جهينة بسوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول
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تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة برئاسة الرائد أحمد صلاح رئيس مباحث المركز من إلقاء القبض على عامل قام بالتعدى على أمنيى شرطة باستخدام سلاح أبيض، مما نتج عنه إصابتهما بجروح نافذة بالصدر، وتم تحويلهما للمستشفى الجامعى للعلاج، وذلك أثناء تواجدهما بمحل الخدمة الخاص بهما بمكتب بريد جهينة.
 
 
وكان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء على صالح نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بإصابة أمنيى شرطة عقب تعدى عامل عليهما بمكتب بريد جهنية أثناء توادهما لتأمين المكتب.
 
 
وبالفحص تبين من التحريات التي أشرف عليها العميد عبدالحميد حنفى عبدالحميد مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد طارق يحى رئيس مباحث المديرية وقادها الرائد أحمد صلاح رئيس مباحث مركز شرطة جهينة والنقيب محمد جادالله معاون مباحث المركز بقيام م . ع عامل ويقيم جهينة بالتعدى على أمنيى شرطة من قوة مركز جهينة بإستخدام سلاح أبيض مما نتج إصابة أمين شرطة م . ي . ا 41 سنة بجرح نافذ بالصدر وأمين الشرطة ب . ذ . م 37 سنة بجرح نافذ بالصدر وتم نقلهما للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج.
 
 
كما أشارت التحريات أن المتهم كان متواجدا بمكتب البريد لصرف حوالة بريدية بمبلغ 2000 جنيها وقام الموظف الموجود بتسليمه المبلغ كاملا بأرواق مالية فئة " 10 جنيهات" مما أثار حفيظته وأعترض على ذلك وقام بإلقاء البملغ على الأرض وعند محاولة المجنى عليهما تهدئته قام بالتعدى عليهما وخرج خارج المكتب وعاد حاملا سلاحا أبيضا وقام بالتعدى عليهما مما نتج عنه إصابتهما .
 
 
تم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة لتتولى التحقيق.

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